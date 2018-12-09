Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
Talebe göre gece görüş, termal kamera gibi unsurlarla geliştirilebilen Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı TRRobot, keşif-gözetleme kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.09 Aralık 2018 Pazar 10:28
Yeni teknolojilerle birlikte güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik sunulan ürünler de çeşitleniyor. Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı kategorisinde yer alan, küçük boyut ve yarım kilogramın altında ağırlığa sahip TRRobot, keşif-gözetleme kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.
Operasyon kamerası işlevi gören araç, mağara ya da kapalı alanlarda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabiliyor. Alan taraması gece/gündüz gerçekleştirilebiliyor.
TRRobot’u Türkiye’ye taşıyan HayZek Savunma’nın Müdürü Nazmi Türkeş, “Ürün 6 aydır ülkemizde bulunuyor, güvenlik güçlerine tanıtılıyor. Talebe göre gece görüş, termal kamera gibi unsurlarla geliştiriliyor” dedi.
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