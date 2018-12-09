Bir karış boyuyla gözcülük yapacak

Yeni teknolojilerle birlikte güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik sunulan ürünler de çeşitleniyor. Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı kategorisinde yer alan, küçük boyut ve yarım kilogramın altında ağırlığa sahip TRRobot, keşif-gözetleme kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

Operasyon kamerası işlevi gören araç, mağara ya da kapalı alanlarda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabiliyor. Alan taraması gece/gündüz gerçekleştirilebiliyor.

TRRobot’u Türkiye’ye taşıyan HayZek Savunma’nın Müdürü Nazmi Türkeş, “Ürün 6 aydır ülkemizde bulunuyor, güvenlik güçlerine tanıtılıyor. Talebe göre gece görüş, termal kamera gibi unsurlarla geliştiriliyor” dedi.