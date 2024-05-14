Bir kargadan daha fazlası! ‘Solcu geçinenlerden daha zeki değil mi sizce de?’

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye eğitimde devrime hazırlanıyor. Özellikle evrimci kitlenin rahatsız olduğu yeni okul müfredatına, “Bilimsel değil” diyerek tepki gösteren ateistler ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyor. Dostları kemalistler de laiklik üzerinden Allahsız bir eğitim modeli inşa edilmesini istiyor.

Tüm bunlar yaşanırken, sosyal medyada gündem olan bir karga videosu, akıllara evrimcilerin acizliğini getirdi.

Zekasını kullanarak izleyenleri hayran bırakan karga hakkında, “Evrim teorisi gibi safsatalara inanan ve solcu geçinenlerde daha zeki değil mi?” yorumları yapıldı.