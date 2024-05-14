  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Bir kargadan daha fazlası! ‘Solcu geçinenlerden daha zeki değil mi sizce de?’
Sosyal Medya

Bir kargadan daha fazlası! ‘Solcu geçinenlerden daha zeki değil mi sizce de?’

Yeniakit Publisher
2024-05-14 15:18:00 -

Bir karganın zekice hareketleri, yaratılışı yok sayan ve Allah’ın kudretini inkar eden evrimcileri alay konusu haline getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye eğitimde devrime hazırlanıyor. Özellikle evrimci kitlenin rahatsız olduğu yeni okul müfredatına, “Bilimsel değil” diyerek tepki gösteren ateistler ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyor. Dostları kemalistler de laiklik üzerinden Allahsız bir eğitim modeli inşa edilmesini istiyor.

Tüm bunlar yaşanırken, sosyal medyada gündem olan bir karga videosu, akıllara evrimcilerin acizliğini getirdi.

Zekasını kullanarak izleyenleri hayran bırakan karga hakkında, “Evrim teorisi gibi safsatalara inanan ve solcu geçinenlerde daha zeki değil mi?” yorumları yapıldı.

Evrim safsatasına geçit vermeyin
Evrim safsatasına geçit vermeyin

Gündem

Evrim safsatasına geçit vermeyin
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı
Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı

Siyaset

Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı

Evrim safsatası cunta dayatması
Evrim safsatası cunta dayatması

Eğitim

Evrim safsatası cunta dayatması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23