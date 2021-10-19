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Ekonomi Bir karar verin artık hangisi? Yandaşların dolar ‘çelişkisi’ pes dedirtti
Ekonomi

Bir karar verin artık hangisi? Yandaşların dolar ‘çelişkisi’ pes dedirtti

Dolar kuru üzerinden Türkiye ekonomisine çekilen operasyonu hükümetin ekonomi politikalarına bağlayarak algı oluşturan muhalefetin yalan pompalayan yayın organlarından Halk TV yazarı Mehmet Tezkan doların yükselmesinin sebebini Osman Kavala’nın tutuklu olmasına bağladı. Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında bu çelişkiyi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu “Hani dolardaki yükseliş operasyon değildi?” diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:04:00 -

Türkiye’nin her alanda kaydettiği yükselişi ve büyümeyi durdurmak isteyen faiz lobisi, Türk ekonomisine karşı dolar kuru üzerinden başlattığı operasyonunu sürdürürken, içerde ise muhalefet ekonomik kriz algısı oluşturarak sinsi plana iştirak ediyor.

Dolar kurundaki anormal yükselişleri hükümetin ekonomi politikalarına bağlayan muhalefetin, yalan pompalayan yayın organlarından Halk TV’de kalem oynatan Mehmet Tezkan, dolardaki yükselişin nedeni olarak Gezi finansörü Osman Kavala’nın tutuklu olması olarak gösterdi.

Muhalefetin içierisne düştüğü içler acısı durumu Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu “Hani dolardaki yükseliş operasyon değildi?” sorusunu yöneltti.

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