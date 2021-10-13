Bir kahvenin 40 yıl hatırı var mı?

Kahve Türkiye’de çok tüketilen bir içecektir. Öyle ki hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bir araya gelme, sohbet etmek hatta geleneklerimiz haline gelen kız isteme gibi birçok durumlarda kahve tüketiriz. Bir fincanın 40 yıl hatırı vardır sözü bu durumu kanıtlamaktadır. Geleneksel bir içeceğimiz olmuştur. Peki, kahve tüketimi bu denli hayatımızın içindeyse kahve tüketmek zararlı mıdır veya faydalı mıdır? Siz değerli okuyucularımız için araştırdık…

Tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli olarak tüketmemiz önemlidir. Bu nedenle öncelikle kafeini fazla aldığınızda vücudunuzda oluşan yüksek kalp atışı, yüksek adrenalin hormonu ve yüksek hassasiyet gibi uyarıcı etkilerin şiddetli anksiyete, gerginlik gibi etkilere yol açabileceğini unutmayın.

Yapılan araştırmalarda kahve yeteri kadar tüketildiğinde pek çok hastalıktan korunmada da oldukça etkili olduğu söyleniyor. Hem ülkemizde hem de dünyada yaygın olarak tüketilen kahve, aynı zamanda cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılan bir bitki türüdür.

Kahvenin faydaları;

Enerji düzeyini arttırır

Zekayı güçlendirir

Yağ yakımını hızlandırır

Fiziksel performansı arttırır

Önemli mikronutriyentler içerir

Alzheimer hastalıklarına karşı korur

Metabolizmayı hızlandırır

Parkinson ve demans hastalıklarına karşı korur

Kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar

Kahvenin zararları;

Kahve faydalı bir besin olsa da bazı hastalıkları bulunan kişilerde bazı olumsuzluklara yol açabilir. Özellikle tansiyon, kalp ritmi bozukluğu (aritmi), taşikardi ve diğer kalp hastalıkları olan bireylerde kahve tüketimi çarpıntıya yol açabilir. Tüm besinlerde olduğu gibi kahvenin tüketiminde de ölçülü olunmalıdır. Günde 5 fincanın üzerinde kahve tüketiminin de kemik erimesine yol açabildiğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Aşırı kahve tüketimi ruhsal duygu durumlarımızı da etkiler. Sağlığınıza önem veriyorsanız beslenme planınıza kahveyi eklerken sağlık durumunuza göre ekleme yapınız. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa günlük 1-2 fincan filtre kahve veya Türk kahvesi tüketebilirsiniz.