Bir İtalyan yazsa bu kadar olurdu: Merdan Yanardağ'ın Tele-1'inden 'yazıklar olsun' dedirten haber!

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı haddi aşan ifadelerle hedef aldı. İtalya Başbakanı'nın sözlerine tepki yağarken bu duruma içten içe sevinen alçaklar da çıktı. Onlardan birisi de skandallarıyla gündemden düşmeyen Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele-1 televizyonu oldu. Tele-1, söz konusu haberin başlığında, İtalya Başbakanı'nın haddi aşan 'Erdoğan diktatör ama İtalya’nın çıkarları için işbirliği yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Leyen'i sandalyesiz bırakan Erdoğan' dediler!

Adeta bir İtalyan gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan Tele-1 editörleri, "İtalya başbakanı Mario Draghi, Avrupa Komisyonu başkanı Ursua Von Der Leyen’i sandalyesiz bırakan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kısa ve öz konuştu, 'Erdoğan, diktatör' " dedi.

Haberin devamında ülkemizi karaladılar

Haberin detaylarında Türkiye'yi karalayan Tele-1, AB'yi de AK Parti iktidarı üzerinden hedef aldı:

"Türkiye’de çiğnenen insan hakları, iptal edilen İstanbul sözleşmesi, ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ve ekonomik kriz, öğrenciler, kadınlar ve gazetecileri hedef alan baskılar, Cumhuriyet yönetiminden uzaklaşılması gibi konularda üç maymunları oynayan AB misyonu, Mario Draghi’nin dün açıkça dile getirdiği gibi, 'Erdoğan bir diktatör olsa da biz İtalya’nın çıkarlarını gözetmek adına ve Avrupa’ya yönelik göçmen akınına set çekmek için Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edeceğiz' dedi."

Abdulhamid Han'a ağır hakaretlerde bulunmuştu

Merdan Yanardağ, 2. Abdulhamid Han için, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." ifadeleriile ecdadımıza da dil uzatmıştı.