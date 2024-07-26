Bir inek, diğer ineği böyle öldürdü! Görüntüyü izleyen sahibi ne olduğuna anlam veremedi

Bir ahırda yaşanan olay, hayvan sahiplerini ve izleyenleri hayrete düşürdü. Bir inek, yanındaki ineğin başının üstüne oturarak, diğer ineğin nefessiz kalarak ölmesine sebep oldu. Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, inek sahibinin de olayın nasıl gerçekleştiğini anlayamadığı ve büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Sahibi Ne Olduğuna Anlam Veremedi

İneğin sahibi, olayı güvenlik kamerası kayıtlarından izlerken ne olduğuna anlam veremedi. Görüntülerde, bir ineğin diğerine zarar verme niyeti olmadan, doğal bir hareket sonucu ölümcül bir duruma sebep olduğu görülüyor. Bu tür olaylar, hayvan davranışlarının ne kadar öngörülemez olabileceğini ve hayvan sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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