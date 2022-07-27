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Ekonomi Bir indirim de benzine yapıldı
Ekonomi

Bir indirim de benzine yapıldı

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine 50 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 23 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 38 kuruşa düştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 02:18:00 -
Bir indirim de benzine yapıldı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı.

Motorinin ardından benzine de indirim geldi

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 50 kuruş düştü.

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