Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir ilki gerçekleştiren Real Madrid, tarihe geçti!

Almanların güçlü ekibi Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup eden İspanyol takımı Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde 150. galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:02
Bir ilki gerçekleştiren Real Madrid, tarihe geçti!

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda kazanarak büyük bir avantaj elde eden Real Madrid, turnuva tarihinde ulaştığı galibiyet sayısı ile rekor kırdı.

150 GALİBİYETE ULAŞAN İLK TAKIM REAL MADRİD

Başarılarla dolu turnuva geçmişini rekorla süsleyen Real Madrid, Marco Asensio'nun attığı golle Şampiyonlar Ligindeki 150. galibiyetini aldı. Zinadine Zidane yönetiminde finale yaklaşan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi tarihinde 150 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.


Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:02
  1. Zinedine Zidane
  2. Bayern Munich
  3. Bayern Münih
  4. Real Madrid
  5. Madrid
  6. Zidane
  7. Münich
  8. Münih

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faiz kararı sonrası dolarda son durum
    1. Faiz kararı sonrası dolarda son durum
    2. Test alanı çöktü! Nükleer felaket kapıda
    3. 5 yıldızlı otelde 3 saat pazarlık!
    4. Bir ilki gerçekleştiren Real Madrid,..
    5. 'Abdullah Gül' CHP'yi karıştırdı
    6. Fenerbahçeli taraftarların merak..
    7. Yeni sistem zengin edecek
    8. Aday krizi yaşayan CHP, bölündü
    9. "Derbi" şüphelisi 25 kişiyle ilgili..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. 24 Haziran sonrası kamuda devrim!
    12. Servis midibüsü devrildi: 25 yaralı
    13. Erdoğan uyardı: Tutup da bana..
    14. M. Kemal'in emri 3 ili birbirine düşürdü
    15. "Antarktika'ya bilim üssü kuruyoruz"
    16. İşte Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği..
    17. TFF'nin kararına Volkan Demirel'den..
    18. İşte Avrupa'nın borç batağında olan..
    19. Türkiye'de seçimlere 11 parti girecek!..
    20. Ve Erdoğan başlıyor! 24 saat aralıksız..
    Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün kararı...
    Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün kararı...
    İlk istifa! AK Parti İl Başkanı istifa etti
    İlk istifa! AK Parti İl Başkanı istifa etti
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...