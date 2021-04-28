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Dünya Bir ilke imza atıldı! Bölgede kritik iş birliği
Dünya

Bir ilke imza atıldı! Bölgede kritik iş birliği

Rusya ve Özbekistan'ın savunma bakanları, 2021-2025 senelerine dönük askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 20:58:00 -
Bir ilke imza atıldı! Bölgede kritik iş birliği

Rusya ile Özbekistan'ın savunma bakanları, 2021-2025 senelerine dönük askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iki ülke arasındaki askeri alandaki iş birliğinin geliştirilmesi için ilk defa askeri alanda stratejik ortaklık programının geliştirildiğini belirtti.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın Buhara şehrinde Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile görüşerek, iki ülke arasında askeri alandaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede Kurbanov, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini somut içerikle doldurmak açısından Rusya ile ikili ve çok taraflı ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini belirterek, ülkesinin savunma ve bölgesel güvenlik alanında Rusya ile çok yönlü iş birliğini daha da genişletmekten yana olduğunu ifade etti.

Şoygu da iki ülke arasındaki askeri alandaki iş birliğinin geliştirilmesi için ilk kez askeri alanda stratejik ortaklık programının geliştirildiğini söyledi. İki ülke arasındaki askeri iş birliğinin öncelikleri arasında Özbekistan silahlı kuvvetlerinin muharebe potansiyelinin güçlendirilmesi ve askeri personelin eğitilmesi olduğunu kaydeden Şoygu, Özbekistan'ın ülkesinin Orta Asya bölgesindeki stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Şoygu, 2. Dünya Savaşı sırasında Özbek halkının faşizme karşı kazanılan zafere katkılarını anlatan arşiv belgelerini hediye ettiği Özbek mevkidaşı Kurbanov'u Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı, Uluslararası Askeri-Teknik Forumu ve Uluslararası Ordu Oyunları'na davet etti.

Görüşmeden sonra Şoygu ve Kurbanov, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2021-2025 yıllarına yönelik askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı.

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