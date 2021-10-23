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Teknoloji Bir ilk yaşandı... Hürjet'le ilgili heyecanlandıran gelişme
Teknoloji

Bir ilk yaşandı... Hürjet'le ilgili heyecanlandıran gelişme

TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "HÜRJET", Malezya'nın açtığı uçak ihalesine katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:30:00 -
Bir ilk yaşandı... Hürjet'le ilgili heyecanlandıran gelişme

Malezya, Hava Kuvvetlerine yeni taarruz uçağı almak için harekete geçti. Normalde ülkelerin hükümetleri arasında yapılan uçak anlaşmalarında bu kez bir ilk gerçekleşti.

Malezya medyasında yer alan haberlere göre, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RMAF) 18 adetlik hafif taarruz uçağı (LCA) ihtiyacı için toplamda 6 şirket tekliflerini sundu. Şirketler arasında TUSAŞ da yer alıyor.

Savunma Sanayist sitesinin aktardığına göre, henüz ayrıntıları net olmamakla birlikte Malezya Hava Kuvvetlerinin bir filo (18 adet) hafif taarruz uçağı için 961.6 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor. Bu bütçenin yarısının (480.8 milyon dolar) ham palmiye yağı veya palmiye yağı ürünleriyle karşılanması da hedefleniyor.

6 şirket teklifini iletti

Malezya medyasından The Edge’e konuşan kaynaklara göre toplamda 9 adet şirket temmuz ayı içerisinde ihale için gerekli olan belgeleri teslim aldı. Tekliflerin son iletilme tarihi olan 6 Ekim’e kadar ise toplamda altı adet şirket tekliflerini Malezya’ya iletti.

İlk kez açık ihale yöntemiyle uçak alınacak

Kaynaklara göre Malezya’nın ihtiyaçları kapsamında ek bir filo daha (18 adet) sipariş verilebilir. Malezya, daha önce yaptığı tüm askeri uçak alımlarını hükümetler arasında yürütülen müzakerelerle tedarik ediyordu ancak ilk kez açık ihale yöntemiyle uçak alımına çıkılıyor.

Teklif ileten firmalar

Malezya Hava Kuvvetlerinin hafif taarruz uçağı ihalesi için tekliflerini ileten firmalar ve ürünleri ise şöyle:

KAI/Kemalak Systems: FA-50

TUSAŞ: Hürjet

CATIC: L-15

Leonardo: M-346

Hindustan Aeronautics:Tejas

Rosoboronexport: MiG-35

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