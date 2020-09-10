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Bir ilk gerçekleşti! Türkiye için tarihi anlar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen Teber güdüm kitli mühimmatın Aksungur’dan atışının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:52:00 - 2020-09-10 18:01:43

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA) Roketsan'ın geliştirdiği Teber mühimmatını ateşledi.

Tarihi ana ilişkin heyecanlandıran görüntü ve açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın, Aksungur İHA'sından başarıyla atıldığını bilrdirdi.

Söz konusu atışın ilk kez bir İnsansız Hava Aracı tarafından yapıldığını kaydeden İsmail Demir'in paylaşımı şu şekilde:

"Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı. Roketsan’ın ürettiği Teber’in Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti"

Aksungur'dan iki günü aşan uçuş

59'uncu test uçuşunu yapan Roketsan üretimi Aksungur İHA'nın toplam uçuş süresi 230 saate çıktı.

Aksungur İHA, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösterdi.

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