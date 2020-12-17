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Teknoloji Bir ilk gerçekleşti... Savaşların seyrini değiştirecek! Yapay zeka pilot oldu
Teknoloji

Bir ilk gerçekleşti... Savaşların seyrini değiştirecek! Yapay zeka pilot oldu

ABD ordusuna bağlı ABD Hava Kuvvetleri, ilk kez bir yapay zeka pilotunu bir keşif uçağında yardımcı pilot olarak kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 07:39:00 -
Bir ilk gerçekleşti... Savaşların seyrini değiştirecek! Yapay zeka pilot oldu

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, California'daki Beale Hava Üssünde konuşlu 9'uncu Keşif Filosuna bağlı bir U-2 Dragonlady keşif uçağında, çağrı adı "ARTUµ" (R-2) olan bir yapay zeka algoritmasının yardımcı pilotluk yaptığı bildirildi.

Bu konuda üç yıldır çalışmalar yapıldığına işaret ecilen açıklamada, uçuş sırasında "ARTUµ" yapay zeka algoritmasının sensör uygulama ve taktiksel navigasyondan sorumlu olduğu kaydedildi.

Keşif görevini icra ettiler

Açıklamada, "(Pilot ile "ARTUµ") bir füze saldırısı simülasyonunda keşif görevini icra ettiler. ARTUµ algoritmasının ana görevi, pilot etraftaki düşman uçaklarını gözetlerken, düşmanın fırlatma platformlarını tespit etmekti." ifadesi kullanıldı.

İki pilotun aynı anda U-2'nin ana radarını kullandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kalkıştan sonra, sensör kontrolü başarılı bir şekilde "ARTUµ" algoritmasına teslim edildi, o da daha sonra yaklaşık yarım milyon bilgisayar tabanlı simülasyon eğitimlerinden öğrendikleri üzerinde sensörleri çalıştırmaya başladı. Pilot ve yapay zeka algoritması başarılı şekilde sensör paylaşımı yapıp, görevin hedeflerini yerine getirmek için ortak çalıştılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ARTUµ" yapay zeka algoritması savaş gücü ile teknolojik gelişmeleri senkronize etmek üzere çalışmalar yürüten U-2 Federal Laboratuvarı tarafından geliştirildi.

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