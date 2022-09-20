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Gündem Bir ilimizden müthiş haber! O bitkiden sıvı yağ elde edildi
Gündem

Bir ilimizden müthiş haber! O bitkiden sıvı yağ elde edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde özellikle yağı için ekilen aspir bitkisinden 1,5 ton sıvı yağ elde edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 09:25:00 -
Bir ilimizden müthiş haber! O bitkiden sıvı yağ elde edildi

Talas Belediyesi’nin ilçe tarımına katkıları artarak devam ediyor. Sağladığı tohum desteklerinin yanı sıra buğday ekimi ve hayvan yem bitkisi olarak kullanılan Macar fiği üretimi gerçekleştiren Talas Belediyesi, şimdi de özellikle yağı için ekilen aspir bitkisini, ürettiği mahsuller arasına ekledi. Hasadı yapılan aspirden toplamda 1,5 ton sıvı yağ elde edildi.

Abdullah Gül Üniversitesi arazisi başta olmak üzere, Endürlük, Mengücek ve Sosun Mahalleleri sınırlarında yer alan tarlalara Talas Belediyesi tarafından ekimi yapılan aspir bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Toplamda 130 dekar alana ekilen aspir bitkisinden 5,5 ton tohum elde edilirken 1,5 ton da sıvı yağ çıkartıldı. Ayrıca aspirden arta kalan saman ise tarlada yeşil gübre olarak bırakıldı.

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