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Yaşam Bir ilimizde zehirlenme vakası! Belediye Başkanı da hastaneye kaldırıldı
Yaşam

Bir ilimizde zehirlenme vakası! Belediye Başkanı da hastaneye kaldırıldı

Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanan ve aralarında Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 20 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 21:01:00 -
Bir ilimizde zehirlenme vakası! Belediye Başkanı da hastaneye kaldırıldı

Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 20 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemekten yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 20 kişi ilçede bulunan hastaneye başvurdu. Burada ilk tetkikleri yapılan hastalar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Hafik Belediye Başkanı da tedavi altına alındı

Yemekten yiyen Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu'nun da rahatsızlandığı ve Sivas Numune Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Yemekten rahatsızlanan kişi sayısının artmasından endişe edilirken, tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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