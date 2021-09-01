Bir ilimizde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki alana sıçradı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Yayladağı ilçesinin Sebenoba Mahallesi'ndeki makilik alana sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.