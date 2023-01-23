Bir ilimizde dev altın rezervi! Resmen fışkırıyor... Başkan Erdoğan bölgeye gidecek

Bilecik’te geçtiğimiz yıllarda atın rezervi keşfedilmişti madenin açılması aşamasına gelindi. Peki rezerv nerede, ne kadarlık altından bahsediliyor? İşte detaylar...

6,5 milyar dolarlık dev rezerv

CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş dev altın rezervi ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Türkeş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Keşfedilen altın madeni o kadar önemli ki merak edilen pek çok soru var. Öncelikle ilk soru 2020 yılında keşfedilen altın madeni Bilecik’in Söğüt ilçesinde keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş’a ait maden sahasında. 109 ton altın rezervi söz konusu yaklaşık 6.5 milyar dolar değerinde.

450 milyon liralık yatırım ile faaliyete geçecek. 2020 yılında keşfedilmişti. 2 yıl madenin çıkarılması için hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldü. O çalışmalar tamamlandı. Gözler cuma gününde.

Erdoğan ilk külçeyi dökecek

Cuma günü altın madeni açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması ve ilk altın külçesini dökmesi bekleniyor.

İlk etapta yüzde 82’lik çıkarılmaya hazır olan rezerve yoğunlaşılacak. Tüm maden sahasında altın çıkarılmaya başlanacak. 6 milyar doların üzerinde değere sahip, ilk etapta 1 milyon 252 bin ton altın çıkarılacak.

Gözler Cuma gününde

Tüm maden sahası işletilmeye başlandığında bu rakam 6-7 ton civarına çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye 42 ton altın üretti. Buradan 6-7 ton altın çıkarılması demek tüm Türkiye’deki altının yüze 15’inin buradan sağlanması demek olacak.

Büyük bir proje, önemli bir yatırım, katma değeri yüksek, tüm ayrıntılar merak ediliyordu. Şimdi ise gözler cuma gününde. Maden sahası açıldığında yeni bilgiler ortaya çıkacaktır. "