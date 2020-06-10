Bir ilimizde aslan paniği! Büyükbaşları parçaladı

Çorum'da kayıp hayvanları arayan çobanın cep telefonu kamerasına takılan ve bir aslana ait olduğu öne sürülen görüntü, ekipleri harekete geçirdi.

Çorum'un Bayat İlçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında bir çobanın "Aslan gördüm" iddiası üzerine arazide arama çalışması başlatıldı.

corumhakimiyet.net'ten Recep Mebet'in haberine göre; son bir hafta içerisinde arazide 2 hayvanın kaybolması üzerine çevrede araştırma yapan çobanın cep telefon kamerasına ilginç bir görüntü takıldı.

Çoban, arazide aslan gördüğünü iddia ederek jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bölgedeki foto kapanları inceleyen ekipler, drone ile havadan araziyi taradı. Çalışmalar sırasında sazlık alanda bir büyükbaş hayvana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin arazideki çalışmaları devam ediyor.

"İnekleri parçaladı"

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, 4 büyükbaş hayvanı parçalanmış halde bulduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor"



