  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bir ilimizde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi
Gündem

Bir ilimizde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi

Uşak'ta 65 ve üstü vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 saatleri dışında dışarı çıkması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:40:00 -
Bir ilimizde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üstü yaştakiler için 11.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

İhtiyaçları vefa destek grubu karşılayacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı. Alınan kararda, 65 ve üstü yaş grubunun sokağa çıkabileceği 11.00-16.00 saatleri arası dışında, ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubunca karşılanmasına karar verildi.

Açıklamada, "11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasaklaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın..
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması
Dünya

Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması

ABD'de seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken Donald Trump ve Joe Biden'dan art arda açıklamalar geliyor. Trump, seçimlerde hil..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay