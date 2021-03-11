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Gündem Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi
Gündem

Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçimlerde terör sevici HDP'nin oylarıyla kazandığını terör sevici HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı itiraf etti. CHP'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 02:57:00 -
Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Memleket Hareketi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili “ HDP’nin oyları olmasaydı kazanamazdı” şeklindeki iddiası siyaseti ısıttı. Muharrem İnce ve Yenipazarlı’nın açıklamasının ardından HDP’den itiraflar peş peşe gelmeye başladı.

HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı iddiaları kabul etti. Çakmakçı, Çerçioğlu’nun seçimleri HDP oylarıyla kazandığı itirafında bulundu. HDP’nin cesaretini ise ne CHP ne de Çerçioğlu şu ana kadar gösteremedi. Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’yle olan ittifakı ayyuka çıkmasına rağmen CHP kanadından tek bir açıklama gelmedi.

Manşet gazetesine konuşan HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirlerde aday çıkarmadıklarını hatırlattı.

'HDP oylarıyla kazandı'

HDP’nin yerel seçimlerde demokrasiyi destekleme adına böyle bir karar aldığını, adaylardan herhangi bir talepte bulunmadıklarını savunan Sinan Çakmakçı, “Bizim ne iş ne kadro noktasında Özlem Çerçioğlu’ndan herhangi bir beklentimiz olmadı. Kendisiyle pazarlığa oturmuş da değiliz. Sosyal belediyecilik anlamında halkın bireysel beklentileri olmuş olabilir ama parti olarak beklenti içine girmedik” dedi.

Çakmakçı, Cavit Yenipazarlı’nın “HDP oyları olmasaydı Çerçioğlu kazamazdı” şeklindeki iddiasıyla ilgili ise “Aydın genelinde 68 bin oy almış bir HDP var. Seçim sonuçları, sayısal veriler de ortada. Gerek Aydın gerekse diğer büyükşehirlerde CHP’li adayların kazanması HDP oyları sayesinde oldu” yorumunda bulundu.

Özlem Çerçioğlu sessiz

Muharrem İnce ve Cavit Yenipazarlı’nın iddiaları karşısında susan CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun son açıklamaya cevap verip vermeyeceği bilinmiyor.

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