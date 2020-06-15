Bir ilde daha flaş karar!

Bursa Valiliği, HDP'nin toplanma çağrısının koronavirüsle mücadelede zafiyet oluşturacağı gerekçesiyle 14-20 Haziran'da kente giriş ve çıkışların sınırlandırıldığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında ilimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı ön görülerek müsaade edilmemesine,

14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine karar verilmiştir."

Giriş çıkış kısıtlaması getirilen iller

Bu gelişmenin ardından giriş çıkış kısıtlaması getirilen iller Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Tekirdağ ve Bursa ile birlikte 10'a yükselmiş oldu.

Adana'da kısıtlama

Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla kente giriş çıkışlar 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırıldı. Toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

Edirne'de 3 gün

Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'nde 15 gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

Sakarya'da 5 gün

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

Tekirdağ'da 3 gün

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

Bitlis'te 15 gün

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hakkari'de 2 gün

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Kırklareli'nde 6 gün

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

Van'da yasaklandı

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.