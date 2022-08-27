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Yerel Bir ilçede şaşırtan uygulama! İşsizlik sorunu böyle çözdüler
Yerel

Bir ilçede şaşırtan uygulama! İşsizlik sorunu böyle çözdüler

Samsun'un Kavak Belediyesi organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere personel arayışını anonsla halka duyurmaya başladı. Yapılan anonslarla iş arayanlar belediye halkla ilişkiler birimine davet ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 11:13:00 -
Bir ilçede şaşırtan uygulama! İşsizlik sorunu böyle çözdüler

Yakın tarihe kadar işsizlik nedeniyle büyük şehirlere göç veren Kavak'ta, son dönemde gerçekleşen organize sanayi bölgesi(OSB) yatırımlarıyla yatırımcıları kendisine çekti. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun büyük emeklerle yaptığı çalışmalarla sanayi yatırımları artınca düne kadar yatırımcı arayan ilçe, bu kez de yılda birkaç kez belediye ses sistemi üzerinden tüm ilçeye yaptığı anonslarla işçi aramaya başladı.

Sanayi tesislerinde işçi arıyorlar

Yaklaşık sekiz yıl önce başkanlık görevine geldiği Kavak'ta ilçenin öncelikli sorunu olan işsizliği çözmek için kollarını sıvayan ve bu yönde ülke genelinde yaptığı çalışmalarla ilçesinin özelliklerini ve yatırımcıya verdikleri destekleri anlatarak OSB'sinde tam doluluk sağlayan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, şimdi de sanayi tesislerine çalıştıracak işçi bulmak için koşturuyor. Kavak'ın ulaştığı nokta ile Türkiye'de işsizlik sorununu neredeyse yaşamayan birkaç yerleşim yerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "Şükürler olsun. Yıllar süren emeklerimizin karşılığı fazlasıyla aldık. Öyle bir hale geldik ki artık gençlerimizin derdi 'işsizlik' değil 'iş beğenmemek' oldu. Organize sanayi bölgemizde tüm alanlar doldu. Binlerce gencimiz buralarda çalışıyor. Kavak OSB'ye yatırımcılardan büyük talep var. Biz de onları geri çevirmemek için Samsun Valiliğimizle OSB'mizde genişletme çalışmaları başlattık. Şimdi gelen fabrikalara işçi yetiştiremiyoruz. Böyle olunca da yılda birkaç kez belediyemizden anons yaparak işçi arıyoruz. Bugün de yine yaptığımız anonsla işçi aramaya devam ediyoruz" dedi.

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