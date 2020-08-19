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Gündem Bir ilçede daha karantina kararları alındı
Gündem

Bir ilçede daha karantina kararları alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi merkez mahallelerinde 16, Akmanlar köyünde 4 Nodullar köyünde ise 8 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 02:09:00 -
Bir ilçede daha karantina kararları alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle 14 günlük karantina kararı verilirken, Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle de ev karantinası kararı alındı. Nodullar Köyü'nde jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bilgisi verildi.

Karabük Valiliği tarafından verilen bilgiye göre, 19.08.2020 saat 00.01'den 01.09.2020 saat 24.00'a kadar 14 gün süre ile Nodullar köyünün tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulaması kararı alındığı açıklandı.

Ayrıca Yenice ilçesi Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde ikamet edip koronavirüs pozitif vaka olarak tespit edilenlerin ve pozitif vaka temaslısı olarak saptananların tüm hane halkları dahil 14 gün süre ile ev karantinası uygulamasına karar verildiği bildirildi.

Kurallara uymayanların kanuni çerçevede cezalandırılacağı açıklandı.

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