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Gündem Bir-iki güne ölüm haberini alırız! Nedim Şener iddialı konuştu
Gündem

Bir-iki güne ölüm haberini alırız! Nedim Şener iddialı konuştu

Yeniakit Publisher
2024-06-03 09:05:00 -
Bir-iki güne ölüm haberini alırız! Nedim Şener iddialı konuştu

Gazeteci Nedim Şener, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener, "Bir-iki gün içinde öldü haberini alabiliriz" dedi.

TV100'de yayınlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programı; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Gürbüz Evren ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu gibi konukları ağırladı.

 Nedim Şener, programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

"1-2 gün içinde öldü haberi alınabilir"

Özellikle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e dair yaptığı yorumlar merak uyandırdı.

Şener, Gülen'in yaşadığını ancak 1-2 gün içinde öldü haberinin alınabileceğini söyledi.
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"ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar"

Başak Şengül'ün, "Bu haberi verecekler mi?" sorusunu yanıtlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka verecekler çünkü bu belirsizlikle yaşayamazlar ve ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar. Kaçırma hadisesinde, güvenli bir yere götürmelerinin nedeni o ölüm sonrası Barbaros Kocakurt'un yöneticisi dedirtmek için zaten. Yoksa çiftlikte kalsaydı herkese açık, herkesin girip çıkabildiği, herkesin huzurunda görünürdü. Çok kilit bir kadro tarafından asude bir yere götürüldü ki orada 'örgütün lideri bundan sonra budur herkes buna biat edecek' dedirtmek amacıyla başka bir plan yok burada."

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