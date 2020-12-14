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Siyaset Bir heykel hizmeti de Soyer’den!
Siyaset

Bir heykel hizmeti de Soyer’den!

Heykel belediyeciliğini hizmet olarak gören CHP zihniyeti bu haftayı da boş geçmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:23:00 -
Bir heykel hizmeti de Soyer’den!

 Haber merkezi 

Heykel belediyeciliğini hizmet olarak gören CHP zihniyeti bu haftayı da boş geçmedi. Geçtiğimiz aylarda büyük bir depremle sarsılan ve AK Parti hükümeti sayesinde yaraları sarılan İzmirli vatandaşlarımız hizmet beklerken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heykel açılışı gerçekleştirdi. Kamunun kaynaklarını heykele harcayan CHP’li belediyeler sözde modern görünmek amacıyla iyice zıvanadan çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çözüm ekiplerince yenilenen Buca Adile Naşit Parkı da, adını taşıdığı sanatçının heykeliyle birlikte yeniden hizmete açıldı.

CHP’den heykel furyası

İcrat değil algı belediyeciliği yapan ve bunu da diktikleri heykeller üzerinden gerçekleştiren CHP’li belediyelerin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in heykellerini her yere dikerek, hatırasını istismar eden CHP’li belediye başkanları bu uğurda hiçbir fırsatı kaçırmıyor. CHP’li belediyelerin heykel sevdasına bir yenisi daha eklendi. Soyer, Buca’da Adile Naşit heykelini açtı. Geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem badiresi atlatan ve hükümetin desteğiyle yaralarını saran İzmirli vatandaşlarımız, CHP’li belediyeden hizmet beklerken, kamunun kaynaklarının heykel adı altında har vurup harman savrulması maşeri vicdanı yaralıyor. Atatürk’ün hatırasını siyasi kariyerleri için kullanmak isteyen CHP’li belediye başkanları furyasına katılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de geçtiğimiz hafta ‘Atatürk ve Çocuk’ isimli heykelin açılışını yapmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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