Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan
Sağlık

Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan

Çocuklar kış boyunca bir hastalıktan çıkmadan diğerine yakalanırken, uzmanlar çözümün bir kısmının sofrada başladığını ifade ediyor.

“Bir türlü toparlanmıyor” cümlesi bu kış birçok evde sık kullanılıyor. Çocuklar iyileşir gibi olurken yeniden hasta oluyor, öksürük uzuyor, mide-bağırsak şikayetleri peş peşe geliyor. Bu tablo karşısında aileler çözüm ararken, uzmanların işaret ettiği nokta net. Bağırsak dengesi güçlenmeden bağışıklık güçlü kalmıyor.

 

Yanlış beslenme etkisi

 Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, yanlış beslenme, hazır gıdalar ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, çocukların bağırsak mikrobiyotasını zayıflatarak bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığını belirtti.

 

Bağırsak sağlığı çok önemli

Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çocukları enfeksiyonlara karşı koruduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, “Vücudumuzun en önemli savunma mekanizması bağırsaklarda. Bu dengeyi sağlayan da bağırsak bakterileri. Eğer bu dost bakterileri doğru beslemezsek enfeksiyonlar hem daha sık görülür hem de daha ağır seyreder. Kış mevsimiyle birlikte çocuklar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum da enfeksiyon riskini arttırıyor. Yanlış beslenme de bu riski katlıyor. Beslenmemiz bozuldukça bağırsak mikrobiyotamız zayıflıyor. Bu da çocukların öksürük, hırıltı ve geçmeyen hastalıklarla daha sık karşılaşmasına neden oluyor” dedi.

 

Geleneksel besinler tüketilmeli

Bağırsak sağlığını korumanın en etkili yolunun doğru beslenme olduğunu ifade eden ve özellikle geleneksel besinlerin önemine dikkat çeken Doç. Bayrak, “Ev yapımı yoğurt, tarhana, kefir, boza, ayran, baklagiller ve liften zengin sebzeler bizim doğal probiyotik kaynaklarımız. Ne yazık ki artık bu tür yiyeceklerle beslenen çocukları parmakla sayıyoruz. Çocukların beslenme alışkanlıkları aile içinde şekilleniyor. Bu tür yiyecekleri tüketmeyen ebeveynlerin çocukları da tüketmiyor. En önemli görev anne babalara düşüyor. Sağlıklı beslenme kültürü evde başlıyor. Antibiyotik çok faydalı ama gereksiz kullanıldığında bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Bu da bağışıklığı zayıflatıyor. Gerekli durumlarda elbette kullanılmalı ama her ateşte antibiyotik doğru değil. Antibiyotik kullanırken mutlaka probiyotik de alınmalı” diye konuştu.

