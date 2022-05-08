Bir Hande Yener eksikti! Sahneye donla çıkanın Batman’da ne işi var!

Batı özentisi sözde sanatçılar, ortaya koyacak elle tutulur sanatları olmayınca soyunarak gündeme gelmeye çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda adeta yarış haline gelen ahlaksız sahne kıyafetlerine kendine özgün edepsizliğiyle ayak uyduran Hande Yener isimli şarkıcı da gündemde kalabilmek için neredeyse çıplak sahneye çıkıp türlü ahlaksızlıklara imza attı.

TFF 3. Lig'de bulunan Batman Petrolspor'un ligi şampiyon olarak bitirmesi ve 2. Lig'e yükselmesinin ardından yapılacak kutlamalara Hande Yener’in davet edilmesi vatandaşların ve siyasi partilerin tepkisini çekti.

Batman'da konser vereceği açıklanan Hande Yener'in adını duyanlar sosyal medyadan konserin iptali için kampanya başlattı.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Batman İl Başkanlığı’nın çağrıları Twitter’da kampanyaya dönüştü. Açılan "Konser İptal Edilsin" etiketi Twitter'ın Trend Topic listesine girdi. HÜDAPAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, Hande Yener konserinin, "müstehcenlik içerdiğini, inançlarına ve geleneklerini aykırı olduğunu" söyledi.

Saadet Partisi Batman İl Başkanı Mustafa Yıldız da Hande Yener konserinin yapılmasına karşı çıktı. Yıldız, "Petrolspor'un şampiyonluğunu kutlamak amacıyla düzenlemeyi planladığı Hande Yener konserinin iptal edilmesini istiyoruz. Bu tür konserler halkımızın örf ve adetlerine uygun değildir.” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Batman İl Başkanı Ziyaulhak Yamaç ise yaptığı açıklamada, "Batman'da kayyım belediyesinden bu yana sürekli birtakım konsereler yapılıyor. Hem etkili kişiler hem de yetkililer nezdinde biz bu konserler hakkındaki görüşümüzü, tepkimizi dile getirdik." dedi.

Yamaç ayrıca "Ekonomik krizin çok derin olduğu, insanları etkilediği şu dönmede kalkıp da bu tür konserlere bu kadar bütçenin ayrılmasını biz doğru bulmuyoruz. Geçenlerde de bir sanatçı getirildi, Güney Koreli. Ateist bir sanatçı olduğu belirtildi. Batman gibi muhafazakâr bir şehirde bu tür sanatçıları getirip de biz Batman'ı rehabilite ediyoruz demeleri hiç inandırıcı gelmiyor" ifadelerini kullandı.