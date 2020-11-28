Bir hamle daha! Emlak Katılım’da altın toplama günleri başlıyor

Banka, yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak için altın toplama günlerini başlatıyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kurum olarak ana yapıtaşlarından birisinin tasarruf olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’de en az üç bin ton olduğu öngörülen yastık altındaki altınların parasal karşılığı milyarlarca dolara denk geliyor. Bu kadar yüklü miktarın atıl durması dış finansmana bağımlılığı arttırırken, ekonomik potansiyelini tam olarak kullanamamasına yol açıyor. Biz de bu amaçla altın toplama günleri yapıyoruz. Müşterilerimizin şubelerimize gram, çeyrek, yarım, tam, bilezik, yüzük, kolye gibi her ayarda ziynet altınlarını getirmelerine ve hesap açmalarına imkân tanıyoruz.”

TMSF Güvencisi var

Süreçle ilgili bilgi veren Bayraktar, “Ziynet altınlar, eksperler tarafından kontrol edilecek. Kontrolden geçen 995/1000 gram saf altın karşılıkları hesaba yatırılacak. Altın hesapları, gerçek kişiler için 150 bin liraya kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında tutulacak” ifadelerini kullandı. Altın toplama günü düzenlenecek şubeler ise emlakkatilim.com.tr üzerinden duyurulacak.