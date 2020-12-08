Bir haftada saç nasıl uzatılır?

Ilık yağlı bir saç derisi masajı yapmak; Ilık yağlı bir saç derisi masajında, doğal yağlar kullanılarak, saç derisinin sağlığı artırılır ve saç uzaması desteklenmiş olur. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, jojoba ve argan yağı gibi yağların hepsi bu masaj esnasında kullanılabilir. Ilık saç derisi masajlarının, saçın daha hızlı uzamasına yol açtığına dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Saç maskesi yapmak; Haftada bir veya iki kez saç maskesi uygulayarak, daha hızlı uzamaları için saç köklerini teşvik edilebilir. Kendi doğal yağ maskeni yapabilir veya eczanede ya da kişisel bakım ürünleri mağazalarında reçetesiz satılan saç maskeleri kullanılabilir.

Hint yağı bakımını denemek; Hint yağı, cilt ve saç üzerindeki yararlı etkileriyle bilinmektedir. Hint yağı saç maskesi kullanmak, saçın daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olmaktadır.

Elma sirkesiyle durulamak; Elma sirkesi, saçında biriken tozu, kiri ve yağı çıkarmanın yanı sıra, saç bakım ürünlerinin kalıntıları için de oldukça etkili olmaktadır. Elma sirkesini saçını şampuanlamadığın günlerde doğal bir alternatif olarak kullanabilir ya da düzenli şampuan ve saç kremi rutininden hemen sonra uygulanabilir.

Saçı hafta boyunca iki üç kez şampuanlamak; Şampuanlama rutinini haftada iki ya da üçe düşürmek, saç derisindeki yağların saça nüfuz etmesini sağlar. Saç, böylece nemlenerek kendi kendini onarabilir.

Duşun sonunda saçı soğuk suyla durulamak; Serin bir duşun sonunda saçını soğuk suyla durulaman, üst deriyi kapatmayı sağlar ve saçına şekil verdiğinde ona daha fazla kalıcılık sağlamaktadır.

Islak saçı bir havluyla sarmaktan kaçın. Duştan çıkınca saçını kıvırıp bir havluyla sarma alışkanlığın olabilir ama bunu yapmak saç tellerinde kırıklara ve strese neden olmaktadır. Islak saçlar özellikle kırılgan olur. Dolayısıyla saçını bir havluya sarmak yerine kuru bir havluyla nazik dokunuşlarla kurulamak daha doğrudur.

Uyumadan önce saçlarını tara. Saçını her gün gereğinden fazla taraman saçların için kötü olabilir ve zayıf saç gelişimine neden olabilir. Bunun yerine, uyumadan önce hayvan kılından yapılmış bir fırça ile bütün saçı birkaç kez fırçalamak gerekir. Bu, saç derindeki yağı saç tellerine yayar ve saçlarının doğal yoldan nemli kalmasına yardımcı olur.

Sıcakla saç şekillendiren aletlerden uzak dur. Saç kurutma makineleri, saç düzleştiricileri ve maşalar gibi sıcak aletleri kullanmak saça zarar vermenin ve uzama yeteneğini engellemenin en yaygın yollarından biridir. Bu aletleri kullanmayı azaltmayı ya da saç bakım rutininden tamamen çıkarmak gerekir. Daha doğal görünen saç stilleri tercih edilmeli. Bu sayede saçının sağlıklı gelişimini engellenmez.

Saçlarını uçlarından aldır. Saçı uçlarından aldırmak aslında daha hızlı uzamasına ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır. Düzenli olarak saç uçlarından aldırmak, saç tellerinin yıpranmasıyla ortaya çıkan kırıkları önler ve saç kestirme ihtiyacını azaltmış olur. Saç kırıkları, saç tellerinin üst taraflarında kopmalara yol açabilir, bundan dolayı daha kısa saça ve kuaföre daha fazla uğramana neden olur.

Saç artırıcı takviyelerden al. Saçları güçlendirmek için formüle edilen bir multivitamin iyi bir seçenektir. Biyotin tabletleri gibi üzerinde “saç için” ibaresi bulunan, biyotin, C vitamini ve B vitamini gibi temel vitaminleri içeren saç sağlığını destekleyici vitaminler kullanılabilir. Bu takviyeler saçın daha hızlı uzamasına ve sağlıklı olmasını sağlar.

Proteince zengin besinler tüketmek; Protein alımını artırmak, sağlıklı saç gelişimini destekler ve saçlarının dökülmeye başlamasına engel olabilir. Beslenmenin et, balık, fasulyeler, kuruyemişler ve tahıllılarla dengelenmiş olduğundan emin olunması gerekir.

“Baş aşağı” metodunu denemek; “Baş aşağı” metodu, başını kalbinden daha aşağıda tutarak, saç gelişimini destekleyen kan akışını hızlandırır. Yatağa uzanarak başının yatağın ucundan sarkmasına izin ver. Böylece boynun yatak ucundan desteklenmiş olacak. Günde 4-5 dakika bu pozisyonda kalınabilir. Bu metodun işe yaradığına dair bilimsel bir kanıt yok. Saç gelişimini desteklemek için denenebilecek zararsız bir yöntemdir.