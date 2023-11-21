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Kadın - Aile Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber kilo kaybı için yapın: Tüketen iğne ipliğe dönüyor
Kadın - Aile

Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber kilo kaybı için yapın: Tüketen iğne ipliğe dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-21 23:46:00 - 2023-11-22 00:41:55
Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber kilo kaybı için yapın: Tüketen iğne ipliğe dönüyor

Bir haftada 4 kilo mu verilir demeyin… Ünlü bir kimyager ve aynı zamanda akademisyen olan İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen diyet, son dönemin en popüler diyetlerinden biridir. Bir haftada dört kilo verme vaadinde bulunan diyetin uygulaması ise oldukça basittir.

Acı biber kilo kaybı için doğal bir çözümdür. Belinizin etrafındaki sarkmayı azaltmak ve korktuğunuz fazla kiloları kaybetmek de dahil olmak üzere birçok sağlık faydası sunar. Acı biber bunu metabolizmayı geliştirerek, iştahı keserek ve kalori yakarak yapar. Fakat bugün daha etkili olan İbrahim Saraçoğlu diyetinden bahsedeceğiz!

Vücut yapısına bağlı olarak bir hafta içerisinde yaklaşık 3-4 kilo verebileceğiniz Saraçoğlu diyetini kolaylıkla uygulanabilir ve olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir kimyager olan İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen bu diyet sayesinde hem ideal hem de sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. İşte bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti

Diyetin ilk günü meyve günü

Saraçoğlu diyetinin ilk günü meyve günü olarak kabul edilir. Muz haricinde bütün meyveleri tüketebileceğiniz bu günde, istediğiniz kadar meyve tüketmekte özgürsünüz.

İkinci gün sebze günü
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Muz haricinde bütün meyveleri dilediğiniz kadar yiyebileceğiniz ilk günün ardından diyetin ikinci gününde ise sebze yiyebilirsiniz. Patates haricinde tüm sebzeleri tüketebileceğiniz bu gün de, ilk günkü gibi istediğiniz kadar sebze tüketimi gerçekleştirebilirsiniz.

Üçüncü gün meyve ve sebze günü

Sadece meyve ve sebze ile beslenebileceğiniz bu gün, muz ve patates haricindeki bütün sebze ve meyveleri istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.

Dördüncü gün süt ekleniyor
Gün boyunca beş adet muz yiyebileceğiniz dördüncü gün, muz haricinde beş su bardağı süt içebilirsiniz.

Beşinci gün ziyafet günü

Saraçoğlu diyetinin beşinci gününde, ızgara balık, tavuk ya da kırmızı etten birini tüketebilir ve bunların yanında haşlanmış sebze de yiyebilirsiniz.

Altıncı gün sebze ve et günü

Diyetin altıncı gününde ızgarada pişmiş iki parça bifteğin yanında istediğiniz kadar çiğ sebze tüketebilirsiniz. Bu sebzeler arasında domates, salatalık, lahana, havuç ve kereviz yer alabilir.

Diyetin yedinci günü haşlanmış sebze ve et günü

Yedinci günün öğle ve akşam yemeğinde haşlanmış sebze tüketeceğiniz Saraçoğlu diyetinde sebzenin yanında ızgarada pişmiş kırmızı et, tavuk ya da balık yiyebilirsiniz.

Merak edenler için;

Acı Biber Kilo Vermeye Nasıl Yardımcı Olur?

Bu kırmızı biberin ana aktif bileşenlerinden biri olan kapsaisin, metabolizmayı geliştirerek yiyecek arzusunu azaltma işini yapar. Kapsaisin hemen hemen tüm biber türlerinde değişen konsantrasyonlarda bulunur, kırmızı biberde maksimum bulunur.

Genel kilo kaybına 3 farklı şekilde yardımcı olur.
Daha fazla kalori yakar - Acı biber baharatlıdır ve baharatlı yiyecekler vücut ısısını artırır. Vücut daha sonra normal sıcaklığına dönmek için soğumaya çalışır. Bu işlem kalori yakar. Baharatlı yiyeceklerden hoşlanmıyorsanız, düzenli olarak kırmızı biber tüketmek, baharatlı yiyeceklere kıyasla daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olacaktır. alışınca etkisi azalıyor
İştahı bastırır - Yenilebilir bir bileşik olan kapsaisin, hızlı bir şekilde tokluk hissi verir. Bu otomatik olarak yiyecek isteğini azaltır ve daha az yersiniz.
Metabolizmayı hızlandırır: Acı biber tükürük bezlerini uyararak metabolizmanızı hızlandırır. Metabolizmanın artan hızı, besin maddelerini yağa dönüştürmek yerine enerjiye dönüştürür.
Yani eğer bir kilo verme programı planlıyorsanız günlük beslenmenize acı biberi ekleyin.

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