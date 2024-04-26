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Ekonomi Bir haftada 150 milyon dolar kaybeden Koç Grubu'ndan ilginç imza! Ünlü şirketi satın aldılar
Ekonomi

Bir haftada 150 milyon dolar kaybeden Koç Grubu'ndan ilginç imza! Ünlü şirketi satın aldılar

Yeniakit Publisher
2024-04-26 19:48:00 -
Bir haftada 150 milyon dolar kaybeden Koç Grubu'ndan ilginç imza! Ünlü şirketi satın aldılar

Geçtiğimiz hafta 150 milyon dolar kaybeden Koç Grubu, ünlü şirketi satın alma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta 150 milyon dolar kaybeden Koç Grubu, ünlü şirketi satın alma kararı aldı.

Koç Topluluğu bünyesindeki kurumsal satınalma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, bilgisayar tabanlı görsel üretim (CGI) stüdyosu Digital Panorama’yı bünyesine kattı. Söz konusu satınalmayla KoçZer, kendi bünyesinde offline ve Ingage aracılığıyla 360 derece online sunduğu medya ve prodüksiyon satınalma danışmanlığı hizmetlerini, dijital üretimleri ve kreatif ajans hizmetini de kapsayacak şekilde büyütecek.

KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2007’den bu yana faaliyet gösteren Digital Panorama, yeni nesil reklam, tasarım ve dijital içerik stüdyosu olarak bugüne dek hizmet verdiği markalarla sektöründe etkileyici izler bıraktı. KoçZer olarak biz de faaliyet gösterdiğimiz her alanda dijital ürün ve hizmetleri portföyümüze eklemeyi ve çağın yeniliklerine uygun hizmet vermeyi önemsiyor, bu yeni başlangıçtan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

1 haftada 150 milyon dolar kayıp

Dünyanın ve Türkiye’nin en zengin kişilerini listeleyen Forbes Dergisi’nin güncel milyarderler listesi, Koç Holding için oldukça zor bir haftanın yaşandığını ortaya koydu. Ailenin en büyük üyesi Mustafa Rahmi Koç ve kardeşi Semahat Sevim Arsel’in yanı sıra, Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç da sadece bir hafta içinde yaklaşık 150 milyon dolarlık bir varlık kaybı yaşadı.

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