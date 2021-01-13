Bir hafta süren sorgu sonucu konuştular! FETÖ-DHKP-C işbirliği ortaya çıktı

Daha önce SABAH'ın yazdığı örgüt üyelerinin Irak üzerinden kaçış planının detaylarını anlatan zanlılar, Avrupa'daki kaçışlarla ilgili DHKP-C ile işbirliği yapıldığını, örgüt talimatıyla FETÖ'cüleri mağdur gösteren videoları Birleşmiş Milletler Komisyonu'na gönderdiklerini anlattı. Irak-Türkiye arasındaki gelişen ilişkileri nedeniyle örgüt yönetiminin yaşadığı rahatsızlığı dile getiren zanlıların bütün ifadeleri siber incelemelerle de doğrulandı. Örgütün Irak, Afganistan ve Kosova'daki yapılanmasını deşifre eden iki zanlı savcılığın ifadelerini yetersiz bulan kararıyla tutuklandı.



Yurtdışındaki FETÖ üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren KOM Daire Başkanlığı, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Irak'ın Bağdat ve Erbil sorumluları Salih Fidan ile Samet Güre'nin yakalanmasını sağladı. Ukrayna ile yapılan görüşmelerin ardından geçtiğimiz hafta Türkiye'ye getirilen zanlılar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile FETÖ'nün yurtdışı yapılanması soruşturmasını yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde uzman sorgu ekipleri tarafından sorguya alındı.



Örgüt talimatıyla kendilerini tuvalete kilitlediler

Ukrayna'da yakalandıktan sonra kendilerini tuvalette kilitleyerek olay çıkaran ve Ukrayna Polislerine direnen şüphelilerin bu eylemi örgütün telefondan verdiği talimatlar üzerine gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. TEM Şube Müdürlüğünde benzer bir eylemi gerçekleştirmeye çalışan şüpheliler, uzman polislerin ikna çalışmaları üzerine girişimden vazgeçirilerek etkin pişmanlık yasasından faydalanmalarını sağlandı. Yaklaşık bir hafta sorgulanan iki FETÖ üyesi örgütün hain planlarını tek tek deşifre etti. Salih Fidan ile Samet Güre, FETÖ/PDY'nin Irak yapılanmasıyla bildiklerinin yanı sıra, daha önce görev yaptıkları Kosova ve Afganistan'daki örgüt sorumlularını ve yapılanmayı da deşifre etti. İfadelerinde Irak yapılanmasının şemasını da çizen zanlılar, Irak ülkesinin örgütsel faaliyet amaçlı kaç bölgeye ayrıldığını ve bu bölgelere bağlı alt yapılanmalar ile güncel bölge sorumlularının da isimlerini açıkladı.



BM'ye gönderdikleri videolar ele geçirildi

Örgütün önemli isimlerinden olan iki zanlı, ifadelerinde Ukrayna'da sosyal medya üzerinden yayın yaparak ajitasyon ve propaganda yapmaları konusunda cep telefonuyla örgüt yönetiminden talimat aldıklarını söyledi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda dijital inceleme uzmanları iki şüphelinin telefonlarındaki talimatları da uzun süren uğraşlar sonrasında çıkartarak ifadelerinin delillendirilmesini sağladı. Telefonlarındaki videoların sosyal medyanın yanı sıra, Birleşmiş Milletlerin komisyonlarına gönderilmesi için numaralar kaydedildiği, gönderilen mesajlarla Birleşmiş Milletler komisyonlarının dezenforme etmeye çalıştıkları belirlendi.

Irak'tan kaçış planını itiraf ettiler

Zanlıların itiraflarını tek tek inceleyen polis, soruşturmayı İstihbarat Şubesinin teknik birimleriyle derinleştirerek FETÖ'nün Irak, Afganistan ve Kosova ülkelerindeki yapılanmasının da deşifre edilmesini sağladı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerine ilişkin bilgilerin de ortaya çıktığı soruşturmada, iki itirafçı daha önce SABAH'ı yazdığı örgüt yöneticilerinin Irak sınırından kaçış planlarını da detaylarıyla anlattı. FETÖ yöneticilerinin Irak sınırındaki kaçakçılarla irtibatta olduklarını anlatan FETÖ üyeleri, aranan veya pasaportlarında şerh kaydı bulunan örgüt üyelerinin, para karşılığında kaçakçılar vasıtasıyla Türkiye'den Irak'a kaçırıldığını anlattı.

FETÖ-DHKP-C iş birliği

FETÖ'nün ayrıca Irak'tan Ukrayna gibi ülkeler üzerinden Avrupa'ya göndermeye çalıştıkları örgüt mensupları için Yunanistan'da ve Polonya'da bulunan, sahte Avrupa kimliği yapan ve sığınma sağlayan kişilerle irtibat kurduklarını, bu kişilerle bağlantılarını da DHKP/C terör örgütü mensupları aracılığıyla sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin Ukrayna'da otellerde kalan ve kod isim kullanan DHKP-C'li kaçakçıların yönlendirmesiyle hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin etkin pişmanlık yasası kapsamında anlattıkları tüm ifadelerin ise Terörle Mücadele Şube uzman ekiplerince siber incelemelerle teyit edilerek Savcılık talimatları doğrultusunda soruşturma dosyalarına eklendi.

Irak Türkiye arasındaki iyi ilişki örgütü gerdi

Irak ve Türkiye arasında gelişen iyi ilişkiler nedeniyle örgüt mensuplarının bir kısmının Avrupa'ya kaçmaya teşvik edildiği de itirafçıların anlatımıyla soruşturma dosyasına girdi. Örgüt üst yöneticilerinin yakın zamanda gerçekleştirilen operasyonlarla Türkiye'ye getirilen örgüt mensuplarının etkin pişmanlıktan yaralanarak bildiklerini anlatması nedeniyle, yurtdışında bulunan ve aranan örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönmelerini istemedikleri, bu nedenle örgüt mensuplarını Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları anlaşıldı.

İtiraflara rağmen tutuklandılar

Yine Irak'da örgüt yöneticilerinin maaşlarından her ay Türkiye'de tutuklu olanların ailelerine yardım yapılmak üzere 100'er dolar kesildiği ve örgütün diğer ülkelerde olduğu gibi Irak'ta da vergiden kaçırmak için okullarında çalışan öğretmenlere maaşlarını elden ödettikleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik önemli bilgiler veren iki zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin ayrıntılı ifadeleri alınarak teşhis işlemlerinin yaptırıldığını, ifadelerinde verdikleri şüpheli isimlerinden daha fazla bilgiye sahip oldukları ve en az isimle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaya çalıştıkları kanaati oluştuğunu belirterek iki zanlının da tutuklamaya sevk edildiğini açıkladı. Nöbetçi mahkemede bu doğrultuda iki zanlının tutuklanmasına karar verdi.