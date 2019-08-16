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Bir hafta sonra oğlunu evlendirecekti

İpsala’da köy kavşağında iki araç çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:00
Bir hafta sonra oğlunu evlendirecekti

İpsala’da köy kavşağında iki araç çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.


Edirne’nin ilçesi İpsala’da köy kavşağında iki araç çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza Keşan-İpsala yolu üzerinde Sarpdere Köyü kavşağında meydana geldi. İpsala yönünde seyderen Hüsnü Kaykın’ın kullandığı OB MX 43 Almanya plakalı otomobil, o sırada ana yola çıkmakta olan Hilmi Özkaynak’ın kullandığı 22 RB 541 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Hüsnü Kaykın ve Hilmi Özkaynak ile araçlarda bulunan Nuriye Kaykın, Zeynep Kaykın, Yunus Emre Kaykın, Zeynep Balcılar ve Elif Merve Balcılar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altında alındı. Ancak durumu ağır olan İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar’ın eşi Zeynep Balcılar hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Balcılar’ın cenazesi, bugün öğlen namazını müteakib kılınan cenaze namazının ardından İpsala Alcamustafa Paşa Camisinden kaldırıldıktan sonra defnedildi.


Kazada hayatını kaybeden Zeynep Balcılar, bir hafta sonra oğlunu evlendirecekti.


Kızı Merve Balcılar’ın tedavisi halen devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:00
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