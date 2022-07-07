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Siyaset Bir hafta önce FETÖ sanığı bir hafta sonra FETÖ mağduru
Siyaset

Bir hafta önce FETÖ sanığı bir hafta sonra FETÖ mağduru

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bir hafta önce FETÖ sanığı, bir hafta sonra FETÖ mağduru ile!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-07 11:25:00 -
Bir hafta önce FETÖ sanığı bir hafta sonra FETÖ mağduru

Bir hafta önce FETÖ darbesi nedeniyle yargılanan şahsın ailesini kabul eden ve onlara desteğini sürdüreceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün FETÖ mağduru diye tanıttığı Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret etti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun beyin yakan ikiyüzlülüğünü değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Daha bir hafta önce CHP Genel Başkanının ziyaretçileri vardı..

FETÖ’nün askeri darbesine katıldığı gerekçesi ile yargılanan askeri öğrencilerden Furkan Çetinkaya’yı ve annesini kabul etti..

Onlara desteğini sürdüreceğini belirtti.

Hatırlatalım, anne Melek Çetinkaya’ya, 15 Temmuz darbesinden yıllar sonra akit tv’de sorulmuştu: “Fetullah Gülen terörist midir?”

Türk mahkemelerinin onlarca yakalama kararı çıkardığı Fetullah Gülen için, cevap şöyle olmuştu: “Ben Fetullah Gülen’e teröristtir diyemiyorum, ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım.”

Ben olaya şöyle bakıyorum..

Olabilir, her insan, Fetullah Gülen’in kendisini tanıttığı dindar kisvesinin dışında, bir de CIA kuklalığı görevi olduğunu bilemeyebilir, buna inanamıyor olabilir..

Melek Çetinkaya da, böyle bir anne olabilir..

Ama..

Kendi çocuğunun askeri okula giriş serüveninde en gizli ayrıntıları büyük ihtimalle biliyor olmasından yola çıkarak..

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