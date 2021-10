Bir hafta boyunca makarna yerseniz bakın ne oluyor! Resmen denendi

Makarnayı hemen hepimiz çok seviyoruz, öyle değil mi? Şimdi onu her gün, her öğün yiyecek kadar seven ve en sıra dışı beslenme deneylerinden birine imza atan bir kadınla tanışmanızı istiyoruz.

Charlotte Palermino...

Charlotte'un hedefi beslenmesini tümden değiştirmek. Karbonhidrat, gluten ve süt ürünleri ağırlıklı bir beslenme düzeni olan, kahve içmeden yaşayamayan Charlotte cildinin yaşlanmasını, sırt ağrılarını hep bu beslenme düzenine bağlıyor ve beslenmesini değiştirirse bu sıkıntılarından da kurtulacağını düşünüyor.

Kendine bazı kurallar da koyuyor. Mesela alkol ve kahve gibi içecekleri bu süre içinde tüketmemek, kalori hesabı yapmadan ne zaman acıksa kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde sadece ama sadece makarna yemek, her haftanın 3 ya da 4 günü yaptığı spor egzersizlerine devam ederken bunun sayısını artırmamak gibi...

Charlotte'un ilginç deneyinin gün gün detayları ve aldığı sonuçlar çok ama çok ilginç.

1.gün:

İlk gün sabah 6:00 gibi uyanan Charlotte ilk iş kahvaltı için kendine makarna hazırlıyor. İlk makarnası ise karalahanalı, yoğurtlu, pesto soslu bir makarna oluyor.

Her gün en az 5 shot espresso içen biri olarak en zor kısım ise güne kahvesiz başlamak oluyor. Kahveyi bu diyetine dahil etmediği için hemen pişman oluyor.

Öğle yemeğini dışarıda yiyen Charlotte'un bu seferki seçimi ise köfteli spagetti oluyor. Makarnayı çok beğenen ve doyan Charlotte hala kahvesizlikten dolayı şikayetçi, sırf bu yüzden kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını, yanlış otobüse bindiğini anlatıyor.

Akşam ise bir arkadaşıyla dışarıda yemek yiyen Charlotte yine makarna sipariş ediyor ve keyifli bir akşam geçirdiğini söylüyor. İlk gün baş ağrısı ve hafıza problemleri dışında onun için harika geçiyor.

2.gün:

Charlotte, deneyinin ikinci günü uyandığında kendini enkaz gibi hissediyor, odaklanmakta zorluk çekiyor. "Acaba makarnaya mı alerjim var? Yoksa kahve yoksunluğu mu beni mahvediyor?" diye düşünürken sporun onu kendine getireceğine karar veriyor ve spor salonunun yolunu tutuyor.

Spor salonunda tam 60 dakika boyunca ara vermeden koşuyor. "Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım" diyor Charlotte.

Spordan sonra yakınlarda bulunan bir İtalyan restoranına giden genç kadının tercihi geleneksel Cenova makarnası oluyor.

Karbonhidratın verdiği enerjiyle mekandan ayrılan Charlotte bundan sonraki birkaç saatini kendini bulutların üstünde hissederek geçirdiğini söylüyor.

Akşama doğru ise durum değişiyor. Kendini çok bitkin hissetmeye başlıyor Charlotte. Birden fazla kişiden "Ne kadar yorgun gözüküyorsun" yorumunu işitiyor. Akşam yemeğinde ravioli yiyen genç kadın kendini yatağa zor atıyor.

3.gün:

Deneyin 3. gününde Charlotte huzursuz, yorgun ve ağrılar içinde uyanıyor. İyileşmenin ilk yolunun bir yerlerde bir sorun olduğunu kabul etmek olduğuna inanan Charlotte deneyinden önce koyduğu kurallardan ilkini çiğniyor ve 3 fincan kahveyi acımadan midesine indiriyor.

Kendine yenilse de her güzel şeyin kahveyle başladığını düşünen Charlotte deneyine kaldığı yerden devam ediyor ve kahvaltıda koca bir tabak avokadolu makarna yiyor.

Öğle yemeğinde ravioli, akşam yemeğinde gnocchi yiyen Charlotte 3.gününü gayet mutlu bir şekilde tamamlıyor.

4.gün:

4.günün sabahında Charlotte yataktan dili damağı kurumuş bir şekilde kalkıyor. Onca makarnayla birlikte yediği parmesanların bununla ilgili olduğunu düşünen genç kadın 5 bardak su içerek güne başlıyor.

Evden çıkmadan sabah makarnasını yemeyi unutan Charlotte öğle yemeğini hazırlamak için ofis mutfağını kullanıyor. Dünden kalan makarnayı mikrodalgada ısıtıp yiyor.

Makarnasını yedikten sonra inanılmaz bir enerjiyle dolan Charlotte yürümekten sıkılıp ofis içinde her yere koşarak gidiyor. Öyle ki akşam yemeği için şehrin neredeyse öbür tarafında bulunan restorana gitmek için yürümeyi tercih ediyor. Gittiği restoranda kurabiye gibi birçok şey ikram etseler de deneyin kurallarını bir daha bozmamaya yemin etmiş olan Charlotte onları reddediyor ve nefis makarnasını yiyerek evin yolunu tutuyor.

5.gün:

Charlotte 5.günün sabahına oldukça enerjik uyanıyor. Deneye başlamadan önce hissettiği halsizlik, sırt ağrısı gibi şikayetlerinin geçtiğini fark eden Charlotte'u rahatsız eden tek şey ne kadar su içerse içsin bir türlü susuzluk hissinin bitmiyor oluşu. Öyle ki günde 30 bardak su içse de Charlotte hala kendini her an susamış hissediyor.

Öğlen dışarıda bir arkadaşıyla buluşan ve makarna deneyine devam eden Charlotte ondan duyduğu "Cildin ne kadar güzel ve parlak gözüküyor" iltifatından çok etkileniyor. Yemekten sonra bu hafta yeterince spor yapmadığını hatırlayan kadın üye olduğu spor salonunun yolunu tutuyor ve her zamankinden iki kat daha fazla çalışıyor.

Akşam yemeğinde yine bir arkadaşıyla buluşan Charlotte bu sefer avokado spagetti yiyor. Arkadaşının sipariş ettiği salatadan canı çok istiyor ama makarnadan başka bir şey yememesi gerektiği için hemen vazgeçiyor.

6.gün:

Deneyin bitmesine artık çok yaklaşmışken Charlotte kahvaltı için kendine tereyağlı, sarımsaklı, fesleğenli bir linguini hazırlıyor. Ardından dışarı çıkıp irmik unu ve organik yumurtalardan hazırlanan ev yapımı noodle'lardan satın alan Charlotte, akşam yemeği içinse iki arkadaşıyla birlikte bir restorana gidiyor. Burada 3 kişi 9 tabak makarna yemekle kalmıyor, gece 2'ye kadar dışarıda vakit geçiriyorlar. Charlotte bunu karbonhidratların verdiği o sonsuz enerjiye bağlıyor.

7.gün:

Artık son güne geldiğimizde Charlotte yatağından makarna yemekten bıkmış şekilde kalkıyor. Canı makarna dışında her şeyi çekiyor.

Ama son günde kendine verdiği sözleri bozmak istemeyen kadın hemen en yakın restoranın yolunu tutuyor ve ravioli'sinden ilk çatalı alır almaz bedeninin onu ne kadar özlediğini hissediyor. Son akşamını da yine iki arkadaşıyla dışarıda makarna yiyerek ve çok eğlenerek geçiriyor Charlotte ve deneyini başarıyla tamamlıyor.

Charlotte'un makarnayla dolu bir haftadan sonra paylaştığı deneyimleri ve tavsiyeleri ise şöyle:

"Bir hafta boyunca makarna yemek çok da iyi bir fikir değilmiş. Sadece makarna değil, uzun süre boyunca tek bir yiyecekle beslenme fikrinden bahsediyorum."

"Ben şanslıydım, çünkü hep en kaliteli mekanlarda kaliteli makarnalarla beslendim. Ama hiç meyve, sebze tüketmeyip sadece işlenmiş gıdalarla beslenmek sağlığınızı tehlikeye atmanıza sebep olabilir. Benim bu meydan okumam sorunsuz bitti ama sizinki öyle olmayabilir. Sadece makarnayla beslenmeyi kimseye tavsiye etmiyorum."

"Ayrıca ne kadar sağlıklı olursanız olun, bedeniniz gıdaları nasıl sindirirse sindirsin herkes birbirinden çok farklı, dolayısıyla bana iyi gelen bir şey, benim vücudumun tepki vermediği bir beslenme sizde tam tersi etki oluşturabilir. Bende hiçbir gluten intoleransı ya da çölyak hastalığı belirtisi olmaması benim şansımdı, ama bu herkesin birden çok tabak makarna yiyip koşuya çıkabileceği anlamına gelmiyor."

"Peki kilo verdim mi? Evet, tabii ki de verdim. Beslenmemi kısıtlamak, alkol tüketmemek ve zararlı abur cuburlardan vazgeçmek kilo vermemi sağladı. Bir hafta içinde sadece makarna yiyerek 3 kilo verdim."