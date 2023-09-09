Bir günde 170 bin haneye yetecek elektrik üretti!

Dünyanın en büyük rüzgar türbininden bir günde elde edilen elektrik miktarı rekor kırarak sürdürüleblir enerjide yeni bir çığır açtı.

Çin'in Fuciyen (Fujian) eyaletinde bulunan deniz üstünde kurulu Goldwind GWH252-16MW adlı devasa rüzgar türbini, bölgede etkili olan sert rüzgar ve tayfun sayesinde 24 saat içerisinde 384.1 megavat (MWh) saat elektrik elde etti.

252 metre boyundaki dev mamut türbini bu alanda dünya rekoru kırarken elde edilen elektriğin 170 bin hane eve, 38 milyon LED lambasına ve ortalama bir elektrikli arabanın 2.2 milyon kilometre gidebilmesine yetecek miktarda olduğu kaydedildi.

Bu alanda daha önceki rekor rüzgar türbini yapılarına büyük yatırımı olan Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'ya aitti.

Danimarka'da geçtiğimiz ağustos ayında dev rüzgar türbinlerinden bir günde 364 megavat elektrik elde etmişti.

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Goldwind türbini tayfun esnasında nasıl elektrik üretebildi?

Birçok rüzgar türbini tayfun gibi aşırı sert hava koşullarında kapatılır ve elektrik elde edemez.

Ancak Goldwind rüzgar türbininin pervane uçları eş zamanlı olarak ortama göre ayarlanabildiği için Haikui Tayfunu Fuciyen eyaletinde etkili olduğu sürede kapatılmadı ve elektrik üretmeye devam etti.

Saatte 200 kilometre hıza ulaşan sert rüzgar da türbinleri hızla hareket ettirdiği için elektrik üretme yönüyle oldukça verimli bir evre yakalandı.

Goldwind Sürdürülebillir Enerji Santrali sözcüsü South China Morning Post'a verdiği demeçte, "Özel kontrol programı gibi kritik öneme sahip sistemlerimizi çok yakından takip ettik ve türbinleri rüzgarın şiddetine göre ayarladık. Jeneratörlerimiz de enerji kısıtlamalarını yavaş yavaş kaldırrdı ve güvenlik önlemlerini de göz önüne alarak sürdürülebilir enerji alanında rekor kırdık." diye konuştu.

Goldwind GWH252-16MW 252 metre çapına sahip ve yaklaşık 2.5 futbol sahası büyüklüğünde. Devasa rüzgar türbininin pervaneleri ses hızının üçte iki hızına ulaşabiliyor.

Çin, 2021 yılında rüzgar türbinlerine büyük yatırım yaptı ve bu alanda tüm ülkeleri geride bıraktı. Son 5 seneye bakıldığında da Çin'in bu enerji alanına yaptığı yatırım dünyanın geri kalan ülkelerinden çok daha fazla.

Çin sadece 2022 yılında tüm dünyadaki toplam 64.4 megavat saat deniz kenarı (üstü) rüzgar türbini kapasitesinin yaklaşık yarısına bizzat kendisi yatırım yaptı. Teknoloji devi Çin bu alanda Avrupa'da yapılan yüzde 47'lik yatırımı da geride bırakmış oldu.

Çin ayrıca dünyanın en büyük rüzgar türbini çiftliğini de kurmayı amaçlıyor. Bu çiftlik o kadar büyük ki, bir senede elde edeceği elektrik miktarı Norveç'in bir yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacak. Söz konusu dev projenin 2025'ten önce başlaması düşünülüyor.

Çin sürdürülebilir enerjiye bu kadar fazla yatırım yapmasına rağmen, fosil yakıtlar konusunda pek de parlak bir özgeçmişe sahip değil.

Greenpeace Uzak Doğu Asya sorumlusu Li Shuo, "Çin, enerji alanında 400 kiloluk koca bir goril gibi. Elbette bu ülke yenilenebilir enerji alanında dünya lideri. Ancak ülkede hala kömür kullanılarak elde edilen enerji miktarı oldukça yüksek. Bu alanda yapılan fosil yakıt santrallerine hala büyük yatırımlar söz konusu." ifadelerini kullanarak Pekin yönetiminin hala fosil yakıtlara yeşil ışık yaktığının altını çiziyor.

Çin, 2025 yılına kadar yıllık enerji üretiminin en az 3'te birini sürdürülebilir temelli sistemlerden elde etmeyi amaçlıyor. Yüzde 100 temiz enerjiye geçme hedefi ise 2060 olarak belirlendi. Ancak bu tarih, birçok dünya ülkesiyle kıyaslandığı zaman uzmanlar ve aktivistler tarafından oldukça uzak bir hedef olarak kabul ediliyor.

Goldwind firması ise Çin'de son 11 senede ülkenin en büyük 500 şirketi arasına girmeyi başararak bu alandaki diğer sürdürülebilir enerji firmalarına öncülük ediyor.

Kaynak: Euronews