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Gündem “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” demişti! Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Gündem

“Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” demişti! Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:08:00 -
“Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” demişti! Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP ile kol kola girerek 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.

Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Davutoğlu, bir gün önce Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.

Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulundu.

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