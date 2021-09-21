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Yerel Bir grup genç sözleşmeli eri bıçakla yaraladı
Yerel

Bir grup genç sözleşmeli eri bıçakla yaraladı

Adana’da bir grup genç sokak ortasında tartıştıkları sözleşmeli eri bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 03:04:00 -
Bir grup genç sözleşmeli eri bıçakla yaraladı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 4 genç, henüz bilinmeyen nedenle sözleşmeli er olan S.C ile tartıştı. Ardından 4 genç S.C’yi darp edip bacağından bıçakladı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı S.C'’i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis bölgede yaptığı arama çalışmalarında olaya karışan 4 genci yakalayarak gözaltına aldı.

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