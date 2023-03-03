Bir gözü toprağa bakıyor, ama hâlâ utanmazca saldırıyor! Erdoğan'a akıl almaz tehdit

Cumhuriyet gazetesinin iflah olmaz AK Parti karşıtı yazarlarından Ali Sirmen, statların bir grup provokatör tarafından tahrik edilmesi rezaletine alkış tuttu.

İktidara "aklını başına alması" tehdidinde bulunan Sirmen, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"4 Mart Cumartesi Şükrü Saracoğlu tribünleri, o güne dek orada alışılmadık bir tezahüratla çalkalanıyordu:

- Hükümet istifa!... Hükümet istifa!

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5 Mart Pazar günü kıvılcım Vodafone tribünlerine sıçramıştı. Bu kez sıra Beşiktaş’taydı:

- Hükümet istifa!...

(...) Her adımda, biraz daha akıl ve sağduyudan uzaklaşan ve kendi tepkilerini de denetleyemez hale gelen iktidarın, statların kontrolü güç tepkisini kendi istediği doğrultuya yöneltmeyi gittikçe beceremez hale gelmesiyle, baskısının ve de ona koşut olarak tepkinin artması da olasıdır.

Daha önce AKP ile Beşiktaş’ın kendine özgü grubu “Çarşı” arasında yaşanmış olanların Tayyip Bey’in partisine nasıl zarar verdiği düşünülürse, yeni bir iktidar-tribün çatışmasının AKP’ye nelere mal olacağını tahmin etmek kolaylaşır.

Önümüzdeki haftalar, Türkiye’nin dört bir yanında, sokaklar ve alanlar gibi tribünler de çok ciddi gerginlik alanları olmaya adaydır.

(...) İktidar aklını başına alsın!"