"Bir Gelecek" projesi kapsamında Erzincan'a masa tenisi ve ekipman desteği





ANKARA (AA) - Birevim tarafından hayata geçirilen "Bir Gelecek" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincanlı sporculara masa tenisi ve ekipman desteği sağlandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) ile federasyonun iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde gerçekleşen projede, Erzincanlı sporculara masa tenisi malzemelerinin verildiği belirtildi.

Program kapsamında Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın da ziyaret edildiği aktarıldı. Ziyarette Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün'ün hazır bulunduğu kaydedildi.



