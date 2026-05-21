Bir gecede 50 koyununu kaybetti! Besiciye bayram öncesi yardım eli

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Kurban Bayramı öncesi sürüsüne kurt giren besici İsa Özhan, bir gecede 50 koyununu kaybetti.

Kurt sürüye zarar verdi

Acıgöl ilçesi İnallı köyünde 12 Mayıs'ta sabah saatlerinde 150 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, sürüye saldırdı. Koyunlardan 50'si öldü, 8'i yaralandı. Sabah ağıla girdiğinde koyunların öldüğünü gören İsa Özhan, zararının büyük olduğunu söyledi. Kurban Bayramı öncesi yaşadığı zarardan dolayı büyük üzüntü duyan ve yardım isteyen Özhan için Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği harekete geçti. Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Suat Soner Güven tarafından, sağlanan toplam 50 koyun Özhan'a teslim edildi. Özhan da sağladıkları destekten dolayı Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkililerine ve üye koyun yetiştiricilerine teşekkür etti.