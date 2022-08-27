Bir gece ansızın geleceğiz

Resul Ekrem Şahan Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat konusunda “30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemiz bitmeyecek” şeklindeki açıklamalarına siyasetçi ve STK’lardan da destek geldi.

Güvenliğimiz için şart!

Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin bekasıyla ilgili kast ettiği coğrafyada PKK yandaşlarına 75 bin tır silah indirildi. Bunlar oraya hangi amaçla indirildi belli. PKK-YPG’nin olduğu bölgelerden bizlere sürekli saldırılar mevcut. Bu saldırılar sonuçlarında şehitler veriyoruz. Dolayısıyla bu güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Cumhurbaşkanının açıklamaları keyfi bir açıklama değil. Tamamen Türkiye’nin bekası, toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından elzem” değerlendirmesinde bulundu.

Sınır temizlenmezse içerideki terörist bitmez!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını doğru ve yerinde buluyoruz. Sonuna kadar da destekliyoruz. Yurt içindeki terörist sayılarının tamamen bitmemesinin temel kaynağı da sınırlarımızın dışında eğitilen ve gönderilen teröristler olduğunu biliyoruz. Suriye’nin kuzeyinde şu anda PKK-YPG destekli çok ciddi bir yapılanma olduğunu da biliyoruz. Sınırlarımızın güvenliği için bu operasyonun kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Tabi operasyonun yeri ve zamanlamasını devlet büyüklerimiz, TSK daha iyi biliyor. Kendi ülkemizin sınır güvenliği içinde bu operasyon kaçınılmazdır. İçeride bir takım siyasi kaygılarla operasyonların yapılmaması gerektiğini söyleyen başta HDP ve CHP ve bu zihniyettekilerin ülkenin iyiliğini düşündüklerini sanmıyoruz. Sınırları güvence altına almadan içerideki teröristleri tamamen bitirmek zaten mümkün olmayacaktır.”