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Bir garip haber: Kapitalizmin başkenti ABD'de, gençler sosyalizme kayıyor

ABD'de yayınlanan araştırmaya göre, ülkedeki gençler sosyalizme meyletmeye başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:23
Bir garip haber: Kapitalizmin başkenti ABD'de, gençler sosyalizme kayıyor

Kapitalizm'in ve kültür emperyalizminin başkenti olan küresel eşkıya ABD'de, ülkenin geleceğine dair para babalarını şüpheye düşürecek bir araştırma yayınlandı. Araştırmaya göre ABD'li gençleri ülkelerini yöneten kapitalist sistemi değil, bir diğer batıl ideoloji olan sosyalizmi istiyor. 

Ülkenin yarısı sosyalizmi görmek istiyor

The National Interest'in haberine göre, araştırma şirketi Harris Poll'un yaptığı anket, 1981 ile 1996 yıllarında doğan, yani 23-38 yaş arasındaki 'y' kuşağı gençlerinin yüzde 49,6'sının, yaşamlarını sosyalist bir ülkede sürdürmek istediğini ortaya koydu.

Anket, ayrıca genç Amerikalıların yüzde 73,2'sinin hükümetin, evrensel sağlık hizmetini sağlaması, üçte ikisinin de üniversite öğrenim ücretini karşılaması gerektiği görüşü taşıdığını ortaya çıkardı.

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:23
  1. ABD
  2. Sosyalizm

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