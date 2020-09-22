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Dünya Bir fincan kahveyi 625 liradan satıyorlar
Dünya

Bir fincan kahveyi 625 liradan satıyorlar

İngiltere’de başkent Londra’da bulunan bir kafe, 64 sterline (yaklaşık 625 TL) bir fincan kahveyi satışa sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:52:00 -
Bir fincan kahveyi 625 liradan satıyorlar

Londra'nın merkezindeki en lüks semtlerden birinde olan Queens of Mayfair adlı kafenin kurucularından Victoria Sheppard kızkardeşi Grace Sheppard ile açtığı kafede Afrika ülkesi Etiyopya’dan ithal ettikleri kahve çekirdeği ile yaptıkları kahvenin bir fincanı için 64 sterline (yaklaşık 625 TL) istiyor.

Mükemmellik ödülü aldılar

Bu özel kahvenin fiyatını bu denli yüksek olmasının en önemli nedeni ise her yıl düzenlenen prestijli Cup of Excellence (Mükemmellik Fincanı) adlı yarışmada en büyük ödülü kazanmış olması.

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