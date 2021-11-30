Bir Fatiha’yı bile çok gördüler! ‘Hellaleşme’ diyen Kemal’in gazetesinden İskilipli’ye iftira

Tam manasıyla "devrim şehidi" olan İskilipli Atıf Hoca, mezarı başında dualarla anıldı.

İskilipli Atıf Hoca'nın dualarla anılması sonrası CHP yandaşı Cumhuriyet paçavrası adeta köpürdü. Artık mide bulandıran, 100 yıldır kullanılan ezbere ifadelere yer verilen haberde, "AKP Grup Başkanvekili Turan, AKP'li vekiller, AKP'li belediye başkanı ve Çorum Valisi Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu bir grup, Kurtuluş Savaş ve Atatürk düşmanı, işbirlikçi İskilipli Atıf'ın mezarını ziyaret etti. AKP'liler, ziyareti sosyal medya hesaplarında paylaştı." denildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP yandaşı Cumhuriyet'in rezil haberi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Helalleşeceğiz" yönündeki ifadeleri de masaya yatırıldı.

Alan, "Hani helalleşeceklerdi?" diye sordu. Alan, "Bu kafa gelse, ziyaret edenleri yargılar, vatana ihanetten cezaevine atarlar." dedi.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

1925'te şapka kanunu çıkarılıyor. Devrim adı altında, bir ülke için yüz karası bir kanun çıkarılıyor. Yani siz kafanıza takacağınız şapkayla ne devrimi yapabilirsiniz? Dersiniz ki, ağır sanayi devrimi yapıyoruz, araba üreteceğiz, motor yapacağız, derseniz bunlar devrim olabilir. Siz kafaya takacağınız şapkayla veya buraya takacağınız kravatla ne devrimi yapabilirsiniz?

Bakın ne diyor Cumhuriyet gazetesi, "Kurtuluş Savaşı karşıtı" diyor. Kurtuluş Savaşı karşıtıysa, 1925 yılına kadar bu İskilipli Atıf'ı neden yargılamadınız? 1922'de bitti bu iş. Yani "Yunanlar kalsın burada, bize bir rahatsızlık vermiyor" diyen bir İskilipli Atıf var idiyse, niçin şapka kanunu çıktıktan sonra, kanun çıkmadan aylar önce yazdığı bir risaleden dolayı idam cezası kararı verdiniz?

Şimdi CHP gerçekten eski dönemlerde yapılan yanlışlardan dolayı biz helalleşelim artık, diyorsa, böyle iftiralara tenezzül etmesinler.

Desinler ki, şapka kanununa karşı çıktığı için, biz de şapkayı o tarihte olmaz olmaz bir zorunluluk olarak gördüğümüz için, bu toplumu batılılaştırmak için, batının kıyafetiyle sanki kalkınılacağını zannettiğimiz için böyle bir kanun çıkarmıştık. İnsanlara gözdağı vermemiz gerekiyordu. Onlardan birisi de İskilipli Atıf Hoca'dır. Hakkını helal etsin, mirasçısı varsa mirasçılarından, sevenleri varsa sevenlerinden bir helallik istiyoruz, demeleri gerekir.

CHP kafasını işte görüyorsunuz. Eğer Kılıçdaroğlu diyorsa ki, ben Cumhuriyet kafasından uzağım. Bizimle uzaktan yakından bir bağı olmayan bir medya organıdır, diyorsa, buyursunlar bunu söylesinler.