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Bir fabrika bacasının saçtığı koku ve dumana karşı imza kampanyası başlattılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bir zeytinyağı fabrikasının bacasından saçıldığı iddia edilen duman ve keskin kokunun rahatsız edici olması üzerine çevreciler harekete geçti.

26 Şubat 2019 Salı 16:47
Bir fabrika bacasının saçtığı koku ve dumana karşı imza kampanyası başlattılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bir zeytinyağı fabrikasının bacasından saçıldığı iddia edilen duman ve keskin kokunun rahatsız edici olması üzerine çevreciler harekete geçti.


23 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Ayvalık Tabiat Platformu, ilçe merkezindeki trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi’nde bir imza standı açarak vatandaşlarla kamuoyu oluşturmaya başladı.


Kısa sürede ilçede sakinleri tarafından yoğun ilgi gören imza kampanyası ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Tabiat Parkı Sözcüsü Nebahat Dinler, düzenledikleri imza kampanyasını bazı geceler Ayvalık’ın üzerine adeta kabus gibi çöken duman ve ağır zeytinyağı atıkları kokusuna karşı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Bu konuda birçok kez gerekli kurumlara dilekçeler verdiklerini kaydeden Dinler, “En son dilekçemizi Ayvalık Kaymakamlığı’na vermiştik. Çevre İl Müdürlüğü burada özel ölçümler yapıp, koku kaynağını tespit etti ve bundan sonra TUBİTAK ile birlikte bir ölçümle yapılacağı şeklinde yanıt aldık. Halen daha o ölçüm yapıldı mı, yapıldıysa da sonuçları nedir bilmiyoruz. Son günlerde uzun bir aradan sonra bu koku ve duman kabusu yeniden Ayvalık’ın üzerine geri geldi. Halkın şikayetlerine tercüman olmak üzere bir imza standı açtık. Burada toplanan imzaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndereceğiz. Gereken tedbirlerin alınmasını ve fabrikanın baca salınımının gerekli filtrelerle kontrol altına alınmasını istiyoruz. Ayvalık Tabiat Platformu olarak talebimiz bu.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:47
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