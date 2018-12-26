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Bir ev ailenin zevki ile olur

Bir ev, onu yuva yapan ailenin zevklerini yansıtır. En doğru dekorasyon, sizin mutlu olduğunuz tercihlerden oluşur. Ancak bu işin bir de profesyonel yanları var, bunları bilmek işinizi kolaylaştıracaktır.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:19
Bir ev ailenin zevki ile olur


Evinizin dekorasyonunda değişiklik yapmak istiyorsanız, bunu bütçenizi fazla zorlamadan da yapabilirsiniz. Sıcak bir kır evi dekoru istiyorsanız, koltukların kumaşını değiştirmek yerine, üzerine renkli minderler veya kılıflar dikerek aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Perde seçiminde o kadar çok alternatif var ki.. Öncelikle perdenin rengine karar verin. Bunun için, mobilyalarınızın rengine uygun, tamamlayacak perdeleri seçmelisiniz. Mobilyalarla beraber duvar ve zemin rengini de hesaba katarsanız, evinizi iki ayrı mekan gibi göze batmaktan kurtarmış olursunuz. Sonraki adım, modelini seçmek. Model seçiminde sadece görüntüsüne değil, kullanım kolaylığına da dikkat etmelisiniz..

Dekorasyonun önemli kısımlarından birisi aydınlatmadır. Aydınlatma, mobilyaları ortaya çıkarıp, vurgulamalıdır. Bazıları loş atmosferleri sever, bazıları aydınlıktan hoşlanır. İstenilen atmosferi yakalayabilmek için ışığın şiddetini ayarlayabilir, ışık kaynağını gizleyebilir ya da ortada bırakırsınız. Fakat, tavandan yansıyan ışık göz sağlığınız için daha iyidir.

Mutfaklar evlerin artık ailenin hep birlikte yaşadığı bir alanı haline geldi. Bu yüzden, mutfağı en verimli ve fonksiyonel şekliyle kullanmak önem kazandı. Ailenin mutluluk ve şefkat kanadı anne mutfağında ne kadar rahatsa, huzurlu ise bu aynen yuvasına yansıyacaktır. Onun için aile ev alırken de döşerken de, aydınlık, ferah, geniş sevimli bir mutfağa öncelik tanımalı..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:25
  1. Aydın
  2. ev
  3. ev dekorasyonu

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