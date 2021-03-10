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Dünya Bir eşyayı transfer ettiler! İsrail, ajanının cenazesini aramaya devam ediyor
Dünya

Bir eşyayı transfer ettiler! İsrail, ajanının cenazesini aramaya devam ediyor

1965'te Suriye rejimi tarafından idam edilen İsrailli ajan Eli Cohen'e ait olduğu düşünülen bir eşyanın İsrail'e transfer edildiği belirtildi. İsrail, ajan Cohen'in cenazesinin ülkeye getirmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 21:44:00 -
Bir eşyayı transfer ettiler! İsrail, ajanının cenazesini aramaya devam ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1965'te Suriye'nin başkenti Şam'da gizli görevdeyken yakalanan, yargılanan ve idam edilen Mossad ajan Eli Cohen'in cenazesini ülkeye getirtmek için çalıştıklarını belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus kuvvetlerinin Şam'ın güneyinde yer alan Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda Cohen ve iki İsrail askerinin kalıntılarını arama çalışmalarına devam ettikleri aktarıldı.

Ajan Eli Cohen'e ait olduğu düşünülen bir eşyanın İsrail'e getirildiği bildirildi.

2019'da bir Netflix dizisine konu olan Cohen, Şam rejiminin üst kademelerine sızmasının ortaya çıkmasının ardından casusluk yapmaktan yargılanmış ve asılarak idam edilmişti.

İsrail'in "I24news" kanalına konuşan Netanyahu, Cohen'in cesedinin aranmakta olduğunu doğrularken, Cohen'in cenazesinden hiç vazgeçmediklerini söyledi. Netanyahu, ajan Eli Cohen'e ait olduğu düşünülen ve İsrail'e getirilen eşya hakkında ise yorum yapmadı.

Kaynak: star.com.tr

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