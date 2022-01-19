  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bir erteleme kararı daha!
Spor

Bir erteleme kararı daha!

Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı sonrasında ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:40:00 - 2022-01-19 18:06:17
Bir erteleme kararı daha!

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.

23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına gittiler.

Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Daha önce de Gaziantep Futbol Kulübü ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı olumsuz hava koşulları sebebi ile ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay