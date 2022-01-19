Bir erteleme kararı daha!
Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı sonrasında ertelendi.
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.
23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına gittiler.
Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Daha önce de Gaziantep Futbol Kulübü ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı olumsuz hava koşulları sebebi ile ertelenmişti.