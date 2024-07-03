Bir el Kayseri’yi karıştırıyor! Biz bu oyunu daha önce gördük

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kayseri'de yaşanan son olayları köşesine taşıdı. Selvi, Atatürk büstüne yapılan saldırının ajan provokatörler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Yazar, Pınarbaşı'nda yaşanan siyasi saldırıya ve Suriyelilere yönelik linç girişimine de değindi. Selvi, Kayseri'deki olayların organize gruplar tarafından planlandığını öne sürdü. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kayseri hayırseverlerin birbiriyle yarıştığı bir şehirdir. Kayseri ticaretin, üretimin şehridir. Ancak Kayseri son günlerde olaylarla gündemde.

Eline baltayı alan iki kişi Atatürk büstüne saldırdı. Görüntülerini izledim, fotoğraflarının çekilmesi için özellikle poz veriyorlar. Belli ki ajan provokatörlere ‘Atatürk büstüne saldırın’ talimatı verilmiş.

Seçimlerden sonra Kayseri Pınarbaşı’nda ise eski MHP’li Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunoğlu ve beraberindekiler CHP’den Belediye Meclisi üyesi olan Şerafettin Bahadır’ı önce darp edip sonra silahla yaralıyorlar.

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Önceki gece ise Suriyelilerin bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu haberi yayılıyor. Bunu söylemekten utanıyorum ama sadece olayı tarif etmek için yazıyorum. Yoksa alçakça cinsel tacize uğrayan kız çocuğunun hangi milletten olduğu önemli değil. Suriyelilerin, Türk kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kitleler harekete geçiriliyor. Bir grup, Suriyelilere ait işyerlerine, evlere saldırıyor. Yakıp yıkıyorlar. Yangını söndürmek için gelen itfaiyeye dahi engel oluyorlar. Savaşta bile itfaiye ve ambulans engellenmez.

Emniyet görevlileri, cinsel tacize uğrayan Suriyeli kız çocuğu ve ailesinin devlet koruması altında olduğunu söylüyor, ama öfkeli kalabalık bir türlü teskin olmuyor.

Biz bu oyunu Ankara’da Altındağ’da gördük. Altındağ’da da dışarıdan gelen bir grup Suriyelilerin evlerine, işyerlerine saldırdı.

Türkiye’de gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik 6-7 Eylül olaylarının utancını yıllardır silemedik. Şimdi organize gruplar tarafından Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor."