  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkler suçlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı! Karadağ'daki olaylarda kara propaganda

İspanyol medyasından çarpıcı analiz! Akdeniz Türk Denizi olma yolunda

Rusya'dan 'nükleer' tehdit

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye en önemli aktörlerden biri

Anlaşma resmen imzalandı Türkiye ve Çin'den teknolojik güçbirliği

Katil Siyonist siyasilerden beklenen tepki! Tecavüze değil ifşasına kızdılar

Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Ocak’tan itibaren…

Terör örgütü YPG Suriyelileri ayağa kaldırdı: Birçok bölgede protestolar düzenleniyor!

Okullarda başörtüsü yasağı kararı. Müslüman Kosova 28 Şubat’ını yaşıyor!

Güldürürken düşündüren görüntüler! Putin ve Trump’ın restleşmesi hiç böyle anlatılamamıştı
Spor Bir dönemin yıldızı şimdi tezgâh başında! Futbolun parlayan ismi herkesi şaşırttı
Spor

Bir dönemin yıldızı şimdi tezgâh başında! Futbolun parlayan ismi herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir dönemin yıldızı şimdi tezgâh başında! Futbolun parlayan ismi herkesi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Devler Ligi’nde boy gösteren Orkan Çınar, futbol sahalarından döner tezgahına geçti. 29 yaşındaki eski yıldız, ağabeyiyle birlikte açtığı dönerciyi işletmeye başladı. Kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgisini çeken Çınar, futboldan sonra ticaret dünyasında da adından söz ettiriyor.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Orkan Çınar'ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Ağabeyiyle birlikte Bursa İnegöl'de dönerci dükkanı açan Orkan Çınar'ın futboldan uzaklaşması siyah-beyazlı taraftarları üzdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE OYNAMIŞTI

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan fakat o dönemki kadroda çok sık forma şansı bulamayan Orkan Çınar, Şenol Güneş'in şans vermesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bile boy göstermişti.

AĞABEYİYLE BİRLİKTE DÖNERCİ AÇTI

Herhangi bir takımla profesyonel sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci açtı.

 

Dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleği futbol severleri şaşırttı.

Thomas Reis: En büyük dileğim...
Thomas Reis: En büyük dileğim...

Spor

Thomas Reis: En büyük dileğim...

İstanbul, Esporun Kalbi Oluyor: Turnuva 24–26 Ekim tarihlerinde Bağcılar COMPLEX ISTANBUL’da
İstanbul, Esporun Kalbi Oluyor: Turnuva 24–26 Ekim tarihlerinde Bağcılar COMPLEX ISTANBUL’da

Spor

İstanbul, Esporun Kalbi Oluyor: Turnuva 24–26 Ekim tarihlerinde Bağcılar COMPLEX ISTANBUL’da

Elazığspor evinde Kastamonuspor’a 2-1 mağlup oldu
Elazığspor evinde Kastamonuspor’a 2-1 mağlup oldu

Spor

Elazığspor evinde Kastamonuspor’a 2-1 mağlup oldu

Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı
Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı

Gündem

Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23