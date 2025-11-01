Bir dönemin yıldızı şimdi tezgâh başında! Futbolun parlayan ismi herkesi şaşırttı
Bir dönem Beşiktaş formasıyla Devler Ligi’nde boy gösteren Orkan Çınar, futbol sahalarından döner tezgahına geçti. 29 yaşındaki eski yıldız, ağabeyiyle birlikte açtığı dönerciyi işletmeye başladı. Kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgisini çeken Çınar, futboldan sonra ticaret dünyasında da adından söz ettiriyor.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Orkan Çınar'ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Ağabeyiyle birlikte Bursa İnegöl'de dönerci dükkanı açan Orkan Çınar'ın futboldan uzaklaşması siyah-beyazlı taraftarları üzdü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE OYNAMIŞTI
2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan fakat o dönemki kadroda çok sık forma şansı bulamayan Orkan Çınar, Şenol Güneş'in şans vermesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bile boy göstermişti.
AĞABEYİYLE BİRLİKTE DÖNERCİ AÇTI
Herhangi bir takımla profesyonel sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci açtı.
Dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleği futbol severleri şaşırttı.